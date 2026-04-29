MiLB: Leandro Cedeño se estrena como jonronero con este potente batazo

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A pesar de que Leandro Cedeño se reportó algo tarde a las actividades de San Antonio Missions (Padres de San Diego), su poder ofensivo no ha pasado desapercibido desde su primer compromiso con el equipo en Doble-A.

Cedeño y una barbaridad de jonrón

Justamente, en la jornada de este miércoles, el oriundo de Guatire logró conectar su primer cuadrangular de la temporada 2026. Aunque su equipo cayó derrotado 4 a 3, al final ligó de 4-1 para extender a 12 sus compromisos embasándose.

La conexión, que desapareció por todo el jardín central, sucedió a la altura del cuarto inning y sirvió para aumentar la ventaja a dos anotaciones de San Antonio sobre Tulsa Drillers (Dodgers de Los Ángeles).

Vale mencionar que Leandro Cedeño no se iba para la calle en Ligas Menores desde la zafra 2022. En aquel entonces jugaba para Reno Aces (D-backs de Arizona) en su primera experiencia en Triple-A, donde apenas disparó dos vuelacercas.

Números de Leandro Cedeño en la temporada 2026 de la MiLB