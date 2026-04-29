MLB: Salvador Pérez proyecta 30 cuadrangulares

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El receptor venezolano y futuro Salón de la Fama, Salvador Pérez, pegó ayer su quinto jonrón de la temporada y elevó su proyección a 30 cuadrangulares al final de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.



Aunque ha tenido un comienzo lento con el madero (.196), Pérez ya tiene 22 hits, 5 vuelacercas, 3 dobles y 10 carreras impulsadas para apuntar a otra gran campaña ofensiva con el uniforme de los Reales de Kansas City.



Es considerado un bateador de poder. Con su batazo de ayer, llegó a 308 jonrones de por vida para quedar a solo tres de igualar al histórico careta puertorriqueño, Iván “Pudge” Rodríguez con 311.

Estadísticas de por vida



“Salvy” continúa ultimando detalles de su carrera para su muy probable ingreso a la inmortalidad, una vez decida colgar los spikes. En 1735 juegos, tiene promedio vitalicio de .263 con 1734 imparables, 308 vuelacercas, 323 dobles, 1026 remolcadas y 720 anotadas.



Todos esos grandes números han sido con la camisa de la realeza durante su trayectoria de 15 zafras. Además, en su vitrina de logros reposan 9 Juegos de Estrellas, 5 Guantes de Oro, 5 Bates de Plata, un Premio Roberto Clemente (2021) y un MVP de la Serie Mundial (2015).



Está en medio de tal vez su último contrato como jugador activo, de dos temporadas por 25 millones de dólares garantizados. Si la salud se lo permite, estará produciendo al menos hasta finales del 2027.



Para entonces, el valenciano pudiera llegar a los 2000 hits y sumar 350+ jonrones y 1200+ remolcadas. Esos números lo ubicarían entre los jugadores venezolanos de mayor producción en la historia de Las Mayores.