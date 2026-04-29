MLB: Javier Sanoja se viste de héroe en Los Ángeles y conecta el batazo clave para Miami

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El Dodger Stadium vibró en este inicio de semana con tres compromisos imperdibles y llenos de intensidad, los cuales protagonizaron Marlins de Miami y Dodgers de Los Ángeles. En el choque de este miércoles, el elenco visitante sorprendió y gracias a un batazo de Javier Sanoja triunfó con pizarra de 3 a 2.

Si bien el grandeliga venezolano no estuvo entre los titulares, el manager Clayton McCullough lo usó como bateador emergente y no defraudó. En su segundo turno, a la altura del octavo, conectó sencillo con un elevadito entre el segunda base y el jardinero derecho, lo que le permitió a Xavier Edwards anotar desde la intermedia con la carrera decisiva.

Cabe mencionar que esta es la segunda carrera remolcada de Javier Sanoja en calidad de emergente, liderando a su equipo en dicha dividida en lo que va de campaña.

Respecto a la temporada en general, el maracayero suma 10 impulsadas y una anotada luego de 23 encuentros. Además, su promedio es de .323 producto de 20 imparables (tres dobles) en 62 turnos, con .753 de OPS.

Histórica victoria de los Marlins en el Dodger Stadium

Pero además del hit clave de Javier Sanoja, jonrones solitarios de Liam Hicks y Esteury Ruiz terminaron de impulsar a unos Marlins que sumaron victorias seguidas en la carretera por primera vez en la zafra. Además, y por si fuera poco, el equipo no ganaba una serie en el Dodger Stadium desde 2018.