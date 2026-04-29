MLB: Tigres llaman al equipo grande nuevamente a este venezolano

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Los Tigres de Detroit han oficializado un movimiento esperado pero sensible para su cuerpo de abridores. El lanzador derecho Casey Mize ha sido enviado a la lista de lesionados de 15 días tras confirmarse una distensión en el aductor derecho.

La noticia llega después de que el serpentinero tuviera que abandonar su apertura del pasado martes frente a los Bravos de Atlanta, dejando el encuentro en la tercera entrada por molestias en la zona de la ingle.

Plazos de recuperación

Tras someterse a una resonancia magnética este miércoles, el cuerpo médico de los Tigres determinó la gravedad exacta de la lesión. Afortunadamente para la organización de Michigan, se trata de una distensión de Grado 1, la categoría más leve para este tipo de afectaciones musculares.

Este diagnóstico permite al equipo mantener un optimismo moderado. Según reportes cercanos al equipo, existe la posibilidad real de que Mize pueda reintegrarse a la actividad competitiva una vez cumplido el periodo mínimo de 15 días, evitando así una ausencia prolongada que comprometa su ritmo en la presente temporada.

De Jesús nuevamente llamado al equipo grande

La baja de Mize no llega sola. Los Tigres también colocaron al infielder Javier Báez en la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince en el tobillo derecho. Ante estas ausencias, la gerencia ha llamado desde la sucursal de Triple A Toledo al lanzador zurdo Enmanuel De Jesus y al infielder Jace Jung.

El factor Justin Verlander en el horizonte

Mientras Detroit resuelve el hueco dejado por Mize, la mirada de los aficionados también se centra en el progreso de Justin Verlander. El veterano as se encuentra en pleno proceso de rehabilitación por una lesión en la cadera e intensificando su programa de pitcheos.

Dependiendo de su evolución en los próximos días, Verlander podría estar listo para reclamar un lugar en la rotación incluso antes de que Mize reciba el alta médica definitiva.