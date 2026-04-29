MLB: Wilyer Abreu hace gala de su Guante de Oro con esta grandiosa atrapada

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Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto están protagonizando una de las series más emocionantes de esta semana. Para este tercer y último careo en el Rogers Centre, Wilyer Abreu dejó su marca con el guante, demostrando de esa manera que es uno de los mejores en su posición.

En la misma primera entrada, Jesús Sánchez conectó un enorme y peligroso elevado hacia la pradera derecha, con muchas probabilidades de convertirse en un extrabase. Sin embargo, al final encontró el guante del jardinero venezolano quien dio un saltó preciso para capturar la bola.

Recordemos que Wilyer Abreu es uno de los actuales Guante de Oro de la Liga Americana, esto gracias a su magnífica temporada 2025 a nivel defensivo. Por los momentos, su tasa de éxito de outs por encima del promedio es del 91%, la sexta mejor del Joven Circuito.

Números defensivos de Wilyer Abreu en la temporada 2026 de la MLB

30 juegos

258.1 innings

65 outs

2 asistencias

1 error

.985 porcentaje de fildeo

Por su parte, en cuanto a la ofensiva durante esta serie en Toronto, cabe mencionar que el grandeliga zuliano apenas ha conectado tres imparables en ocho turnos, con un doble, una carrera impulsada, y tres bases por bolas.