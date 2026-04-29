MLB: Elly De La Cruz a ritmo de récord de Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Elly De La Cruz confirmó que va con todas las intenciones de pelear por los grandes premios en la presente temporada de las Grandes Ligas. El campocorto llegó a doble dígito de cuadrangulares tras una presentación notable con el madero para liderar la victoria de Cincinnati Reds (7x2) ante Colorado Rockies.

El pelotero dominicano tuvo una noche espectacular en el triunfo de su equipo, siendo la gran figura del encuentro. El joven dominicano brilló al bate al irse de 4-3, incluyendo un cuadrangular, además de impulsar cuatro carreras y robarse dos bases, demostrando su impacto total tanto ofensiva como atléticamente.

Con esta actuación, De La Cruz sigue haciendo historia en las Grandes Ligas, ya que se convirtió en el primer jugador desde 1900 en registrar al menos 10 jonrones y 8 bases robadas antes del mes de mayo. Su combinación de poder y velocidad lo posiciona como una de las estrellas emergentes más electrizantes del béisbol actual.

Elly De La Cruz en busca del 40-40

La hazaña que está logrando "La Cocoa" eleva las expectativas de aspirar los 40 cuadrangulares y 40 bases robadas en la vigente campaña, siendo la primera vez en su carrera en la Gran Carpa. También podría tener sobre el 40-70, club que inauguró Ronald Acuña Jr. en 2023.

En este primer mes completo en la ronda regular, De La Cruz coleccionado número prometedores con average de .291, 10 vuelacercas, ocho bases robadas, 34 hits, 24 remolcadas, 26 anotadas, .362 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .952 en 117 turnos al bate.