MLB: Cam Schlittler otro récord de leyenda con Yankees de Nueva York

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Cam Schlittler es una de las grandes realidades de Yankees de Nueva York en 2026. Un lanzador con un talento y un conocimiento de la zona de strike sobresaliente. De hecho, está llamado a marcar una época en el equipo; su última actuación lo llevó a igualar una marca de hace 55 años.

Schlittler en la victoria 3-2 de Yankees sobre Rangers de Texas registró: 6.0 entradas, 3 hits, 2 boletos, 8 ponches. Sumó su cuarta victoria de la temporada e igualó a Vida Blue (1971) como el lanzador con 1.55 ERA o menos y 45+ ponches antes de mayo con 25 años o menos.

Cam entró en los libros de historia de Las Mayores tras firmar un inicio de temporada dominante con Nueva York. El derecho está en un gran estado de forma, no se amilana contra ningún rival y está logrando que nadie recuerde a: Gerrit Cole y Carlos Rodón que aún están lesionados.

¿Qué hace tan especial a Cam Schlittler en Grandes Ligas?

El arsenal de Cam Schlittler destaca por una selección de pitcheos prácticamente indescifrable para los bateadores. Su recta y el cutter mantienen una trayectoria idéntica al plato, diferenciándose en el tramo final con un movimiento lateral contundente que descoloca al rival.

La estrategia del derecho se basa en el uso masivo de esta combinación, empleándola entre el 80% y 89% de sus lanzamientos totales. Esta frecuencia dominante obliga a la ofensiva rival a adivinar el quiebre tardío, permitiendo que el serpentinero mantenga el control del conteo.

A este repertorio se suma una precisión quirúrgica para localizar envíos en la zona de strike de forma constante. La efectividad en la colocación, sumada a la explosividad de sus lanzamientos, le permite acumular una alta tasa de ponches en cada apertura desde su debut.

Números de Cam Schlittler con Yankees en 2026

Cam Schlittler está en una campaña impresionante con Yankees de Nueva York. Está lanzando con solidez y contundencia, suma 4 victorias y está encaminado a tener un año estelar en Grandes Ligas. Podría incluso de mantener su nivel, pelear por el Cy Young en Liga Americana.

Números de Schlittler en 2026:

- 7 juegos, 7 aperturas, 4-1, 1-52 ERA, 41.2 entradas, 25 hits, 7 carreras limpias, 1 jonrón, 6 boletos, 49 ponches, 0.74 WHIP