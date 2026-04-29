Kansas City hace historia: La potencia en extra innings que rompe los récords de la MLB

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En el béisbol, ganar en entradas extra suele ser una cuestión de estrategia minuciosa, toques de bola o errores forzados. Sin embargo, los Kansas City Royals han decidido que la vía del poder absoluto es mucho más efectiva. En una exhibición de bateo oportuno que desafía las probabilidades, los "Monarcas" se han convertido en el primer equipo en la historia de las Mayores en conectar un jonrón de tres o más carreras para irse arriba en el marcador en extra innings durante dos juegos consecutivos.

Un hito sin precedentes

Aunque la MLB ha visto miles de finales dramáticos desde su fundación, la estadística confirma que la consistencia en el poder de larga distancia de los Royals no tiene comparación. Lograr un vuelacercas de tres carreras en la décima entrada o más allá es, de por sí, un evento que levanta a cualquier fanaticada; repetirlo al día siguiente para sentenciar el encuentro es una anomalía histórica.

Esta racha no solo destaca la profundidad de su alineación, sino también una mentalidad agresiva cuando el juego entra en su fase de mayor tensión.

El ADN del "Clutch"

El éxito de Kansas City en este inicio de temporada 2026 parece cimentado en la capacidad de sus bateadores para descifrar a los cerradores rivales cuando los corredores están en posición de anotar. Este récord subraya dos factores clave:

Disciplina en el plato: Para conectar un jonrón de tres carreras, es necesario tener corredores en base, lo que habla de la capacidad del equipo para negociar boletos y conectar hits previos. Poder en momentos críticos: La ejecución técnica necesaria para sacar la bola del parque bajo la presión de las entradas extra define a un equipo contendiente.

Lo ocurrido en estas últimas 48 horas envía una señal de alerta al resto de la División Central de la Liga Americana. Los Royals han demostrado que ningún déficit es lo suficientemente grande y que ninguna entrada extra es segura mientras tengan un bateador en la caja. Mientras los historiadores del béisbol actualizan sus archivos, la ciudad de Kansas City celebra a un equipo que, literalmente, está bateando hacia la inmortalidad.