MLB: ¡No pegan una! Boston Red Sox pierden a su mejor lanzador

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anunciaron que el lanzador zurdofue colocado en la lista de lesionados de 15 días en las Grandes Ligas , con carácter retroactivo al 26 de abril, debido a una inflamación en el hombro izquierdo. La ausencia del zurdosupone una baja sensible para el cuerpo de lanzadores, ya que venía siendo una pieza importante en la rotación del equipo.

Para ocupar su lugar en el roster, la organización ascendió desde Triple-A Worcester al versátil Nate Eaton, quien puede desempeñarse tanto en el cuadro interior como en los jardines. Eaton tendrá la oportunidad de aportar profundidad y flexibilidad mientras el equipo espera la recuperación del zurdo.

Las cosas no pintan nada bien para la franquicia de Massachusetts, que ha tenido una primera mitad de mucha turbulencia tras el despido de Alex Cora como manager del equipo después de ocho años en el cargo. Además de eso, la novena se encuentra en el sótano de la División Este de la Liga Americana con marca de 12 juegos ganados y 18 derrotas.

Garrett Crochet a la lista de lesionados por Boston

Con tres victorias en los últimos cuatro compromiso, la baja del serpentinero llega en un momento donde los patirrojos buscan levantar cabeza para abandonar el fondo en su división, donde New York Yankees se encuentran como líderes. En su más reciente presentación en el morrito, Crochet se quedó con el tercer triunfo de la temporada tras laborar por espacio de seis entradas completas, tolerando apenas tres hits, dos boletos y siete ponches.

En lo que va de año, el lanzador zurdo no ha lucido tan dominante como en la pasada edición, pero aún así cuenta con registros importantes en 2026 sumando récord de tres lauros y tres reveses, 37 abanicados, WHIP de 1.47 y una efectividad de 6.30 en 30.0 capítulos trabajados.