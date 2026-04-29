MLB: Willson Contreras puso a ganar a Boston con cuadrangular

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La jornada de este miércoles en las Grandes Ligas comenzó con fuegos artificiales cortesía de Willson Contreras. Apenas en el primer episodio del encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto, el oriundo de Puerto Cabello demostró por qué es una de las piezas más peligrosas en el lineup de los patirrojos.

Con un out en la pizarra y la cuenta a su favor, Contreras no perdonó un envío en la zona de poder.

El batazo de vuelta completa fue una exhibición de fuerza pura que dejó boquiabiertos a los presentes. Willson castigó una recta de cuatro costuras a 92.1 millas por hora lanzada por el abridor zurdo de los Azulejos, Eric Lauer. El impacto fue seco y contundente, registrando una velocidad de salida de 103.9 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 28 grados.

La pelota recorrió una distancia de 406 pies por todo el jardín izquierdo, perdiéndose en las profundidades de las tribunas.

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Con esta conexión, Contreras alcanza los siete cuadrangulares en lo que va de zafra, manteniéndose como uno de los líderes ofensivos entre los receptores de la Gran Carpa. Su capacidad para ajustarse a los lanzadores zurdos sigue siendo una de sus mayores virtudes, y en esta ocasión Eric Lauer fue la víctima del venezolano.