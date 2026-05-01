MLB: Yordan Álvarez y su brutal proyección de jonrones en mayo

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Yordan Álvarez está en un ritmo de competición fenomenal en Grandes Ligas 2026. El cubano de Astros de Houston comenzó el año repartiendo jonrones a diestra y siniestra con un inicio impresionante. Sin embargo, lo que proyecta para el mes de mayo es arrollador.

Álvarez durante marzo y abril conectó 12 cuadrangulares con Astros. Esto prepara su camino en mayo con un ritmo descomunal: en su carrera registra durante el mes 23 HR en 5 temporadas, eso da 4.6 HR por temporada; sin embargo, su ritmo actual es de 1 HR cada 2.5 juegos.

Con esos datos y los 29 juegos del equipo de Houston podemos adelantar que proyecta 11 vuelacercas en mayo. Eso sí, necesita mantenerse sano y jugando para poder lograr dicha proyección. Cruzaremos los dedos para que el cubano se mantenga en su estado de forma actual.

Números de Yordan Álvarez durante mayo en su carrera

Mayo no es el mejor mes de Yordan Álvarez en su carrera, pero si ha logrado mantener su ritmo de competición. A lo largo de su carrera, ha logrado buenos números para entrar al mes de junio que es el mejor de su trayectoria en la liga muy entonado para explotar su ofensiva.

Números de Álvarez en mayo:

- 105 juegos, 390 turnos, 66 anotadas, 110 hits, 22 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 53 impulsadas, 3 bases robadas, 44 boletos, 98 ponches, .282 PRO, .361 OPB, .521 SLG, .881 OPS

La mejor temporada en mayo para Yordan fue durante 2023 con: 21 anotadas, 28 hits, 8 jonrones, 21 impulsadas y un OPS de 1.035. Sin embargo, eso pasó hace 3 años y su nivel ha bajado desde ese momento. 2026 aspira a tener sus números históricos en el mes.

Números de Yordan Álvarez con Astros de Houston en 2026

Yordan Álvarez no solo está peleando para lograr su primer MVP en Liga Americana durante 2026. El cubano también está luchando mano a mano para alcanzar la Triple Corona; el último en lograrlo fue Miguel Cabrera durante 2012 en una de las campañas más históricas a nivel ofensivo.

Números de Álvarez en 2026:

- 32 juegos, 118 turnos, 25 anotadas, 42 hits, 9 dobles, 12 jonrones, 27 impulsadas, 21 boletos, 14 ponches, 1 base robada, .356 PRO, .462 OBP, .737 SLG, 1.199 OPS