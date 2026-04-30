MLB: Yordan Álvarez hace historia con su poder ofensivo en los Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

El poder ofensivo de Yordan Álvarez sigue dejando huella en las Grandes Ligas. Este 30 de abril, el toletero de los Houston Astros alcanzó una marca inédita en la franquicia al convertirse en el primer jugador en conectar 12 jonrones durante el periodo comprendido entre marzo y abril en una misma temporada, según Baseball Reference.

La hazaña se concretó frente a los Baltimore Orioles, en un duelo que todavía está en proceso, pero que, desde el primer momento, fue testigo de la capacidad de Álvarez para aparecer en momentos clave.

Su decimosegundo cuadrangular de la campaña, que en realidad selló el histórico registro dentro de este tramo inicial, no solo levantó a la afición local en Baltimore, sino que también reafirmó su papel como uno de los toleteros más determinantes de este deporte.

Yordan Álvarez - MLB

Más allá de los números, lo que está construyendo el cubano tiene un peso especial en la narrativa de la campaña. No se trata únicamente de una racha explosiva, sino de la consolidación de un bateador que ha aprendido a mantener consistencia bajo presión.

El impacto de este arranque también se refleja en el rendimiento colectivo de Houston, al menos en lo ofensivo. Su capacidad para producir carreras en momentos determinantes se ha convertido en un recurso invaluable para el equipo, que no pasa por su mejor momento colectivo.

Finalmente, con la temporada apenas dando sus primeros pasos, la pregunta no es si mantendrá el nivel, sino hasta dónde puede llegar. Por ahora, su nombre ya está inscrito en la historia de los Astros, y todo indica que puede estar entre los principales favoritos a ganar los más prestigiosos premios individuales en 2026.