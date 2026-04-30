MLB: Mets de Nueva York pueden terminar la temporada con este alarmante récord

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La temporada se ha convertido en una pesadilla para los Mets de Nueva York en lo que va del 2026, que siguen acumulando derrotas y preocupaciones en lo que respecta a su estatus en la División Este de la Liga Nacional.

Este jueves 30 de abril, el equipo volvió a caer, esta vez 4-5 ante los Nacionales de Washington, confirmando un momento crítico al perder otra serie en lo que va del calendario.

El balance reciente es alarmante: 17 derrotas en los últimos 20 juegos. Una racha que no solo refleja problemas en el rendimiento deportivo, sino también una evidente falta de respuestas dentro del dugout.

Con este ritmo, las proyecciones apuntan a un posible cierre de temporada con un registro de 52-110, una cifra que dejaría a la franquicia entre las peores del año y se convertiría en una de las decepciones más impactantes de este año.

Mets de Nueva York – Carlos Mendoza

El foco de la presión comienza a centrarse en el manager, el venezolano Carlos Mendoza, quien podría estar viviendo sus momentos más delicados al frente del equipo desde su llegada. Aunque llegó con expectativas de renovación y liderazgo, los resultados no han acompañado su gestión, principalmente por las lesiones y falta de profundidad en el roster activo.

En Grandes Ligas, las rachas negativas prolongadas suelen tener consecuencias directas y más en equipos que son muy exigidos por sus fanáticos, y el puesto de manager suele ser el primero en evaluar.

En este complicado escenario, el dirigente criollo enfrenta no solo el desafío de revertir el ambiente de los metropolitanos, sino también el de sostener su credibilidad dentro del clubhouse, con los seguidores y medios de comunicación, respectivamente.

Finalmente, mientras la temporada avanza, la incertidumbre crece en los Mets de Nueva York. Por lo tanto, la pregunta ya no es solo si el equipo podrá mejorar su rendimiento, sino cuánto tiempo más la organización mantendrá su confianza en el actual cuerpo técnico, tomando en cuenta las altas expectativas que se crearon para 2026.