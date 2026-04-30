MLB: Maikel García disparó tercer jonrón de la temporada e igualó a Endy Chávez

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El tercera base venezolano Maikel García conectó su tercer cuadrangular de la campaña para darle la victoria parcial a los Reales de Kansas City sobre los Atléticos, en un encuentro marcado por el poder ofensivo y un fuerte susto para el MVP del Clásico Mundial de Beisbol.

El jugador de cuadro demostró su fuerza en la parte alta de la segunda entrada frente a los pitcheos del zurdo Jeffrey Springs. García aprovechó un lanzamiento de 75 mph (sweeper) para sacudir la pelota con una velocidad de salida de 99.9 mph y una distancia proyectada de 395 pies, con un ángulo de salida de 30 grados.

El impacto del batazo confirma el buen momento del venezolano en el plato, registrando un porcentaje de bateo esperado (xBA) de 0.581 en esta jugada. Además, García igualó al legendario bateador de los Navegantes del Magallanes, Endy Chávez, con 30 vuelcercas en la MLB y quedó a cinco de las 200 impulsadas de por vida.

El impacto en la defensa

A pesar del éxito ofensivo, el segundo episodio trajo momentos de preocupación en el dugout de Kansas City. Tras el cuadrangular, García sufrió un fuerte golpe en la zona del pulgar y la muñeca por una línea violenta conectada a 106.5 mph que impactó cerca de su guante mientras cubría la posición.

Los jugadores en el campo solicitaron asistencia inmediata y se preparó a un relevista en el bullpen. Tras varios minutos de evaluación médica en el terreno por parte del cuerpo de trainers, García decidió permanecer en el compromiso.