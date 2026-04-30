MLB: Mason Miller rumbo al Cy Young ¿Cuándo fue la último vez que un relevista ganó el premio?

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La presentación de Mason Miller en la vigente temporada de las Grandes Ligas está rozando con los legendario y fácilmente podríamos estar hablando del relevista más dominante en la actualidad. El diestro lidera la liga en juegos salvados y no ha desperdiciado una oportunidad en 10 oportunidad en el morrito.

Desde que Eric Gagne ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2003, los relevistas han quedado prácticamente fuera de la conversación por este galardón. En las últimas dos décadas, los votantes han priorizado claramente a los lanzadores abridores, debido principalmente al mayor volumen de innings que acumulan a lo largo de la temporada, lo que les da más peso en la evaluación general.

De hecho, entre 2009 y 2025, solo un relevista ha logrado siquiera colarse entre los tres primeros en la votación del Cy Young en cualquiera de las dos ligas. Ese fue Emmanuel Clase en 2024, cuando terminó tercero en la Liga Americana tras una temporada sobresaliente en la que registró 47 salvamentos y una efectividad de 0.61, cifras que reflejan lo exigente que es el estándar para que un cerrador sea considerado seriamente para este premio.

¿Qué debe hacer Mason Miller para pelear por el Cy Young?

El lanzador derecho como principal objetivo tiene que permanecer hasta el final de temporada en la cima de rescates o aspirar a 50 candados con San Diego, cifra que no se ha visto desde que el puertorriqueño Edwin Díaz lo hizo en 2018, lo que sería una razón suficiente para reforzar su candidatura al galardón.

Además de la racha de salvados, Gagne también destacó con un domino espectacular en el morrito en 2003, dejando una efectividad de 1.20, un WHIP de 0.69, un FIP de 0.86 y una tasa de ponches de 44.8%. Su desempeño intratable de Miller en los primeros pasajes de la campaña deberá mantenerse en gran parte, donde ha colecciona ERA de 1.17, WHIP de 0.59 y 29 ponches en 15 juegos.

En ese contexto, cualquier candidatura de un relevista enfrenta enormes desafíos, incluso cuando logra rachas impresionantes. Tal es el caso del cerrador de los Padres, quien acumuló 34.2 entradas consecutivas sin permitir carreras desde agosto de 2025, una de las rachas más largas en la Era de Expansión. Sin embargo, el fin de esa seguidilla representa un pequeño obstáculo en sus aspiraciones, evidenciando lo difícil que resulta para los pitchers de bullpen mantenerse en la élite de la conversación por el Cy Young.