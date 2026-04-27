MLB: Los lanzallamas meten miedo en las Grandes Ligas ¿Quiénes son ellos?

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Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Los lanzadores lanzallamas de las Grandes Ligas se han transformado en auténticas luminarias en los juegos y es así porque han frenado casi por completo a los toleteros. Todo aquel serpentinero que llegue o supere las cien millas por hora (160 kmh) tiene asegurado su futuro económico porque con seguridad van a recibir contratos millonarios por sus trabajos.

En la actualidad, alcanzar las 100 millas por hora (mph) se ha vuelto una tendencia creciente en las Grandes Ligas. Para la temporada 2025, se registraron 82 lanzadores de la MLB que alcanzaron la marca de los tres dígitos.

La velocidad sigue en aumento; la recta promedio en la MLB ha subido de 91.9 mph en 2008 a 94.6 mph en 2026. Sin embargo, ante el aumento de lesiones, muchos lanzadores están rescatando lanzamientos de "movimiento" como el splitter o la curva para equilibrar la potencia.

Desde hace pocos años la participación de los lanzallamas en diferentes equipos ha aumentado, algo que antes estaba destinado a muy pocos como ejemplo el meteoro Nolan Ryan, quien pasaba de las 100 mph y esa era la receta que aplicaba para lograr sus grandes éxitos,

Entre los registros de Ryan están 5,714 ponches (máximo histórico) y 7 juegos sin hit ni carrera (no-hitters) durante sus 27 años de carrera (1966-1993). Fue una máquina de ponchar, liderando la liga en esta categoría 11 veces, y lanzó hasta los 46 años. Por todo ello es miembro del Salón de la Fama.

¿Quiénes son los rayos del pitcheo?

De pronto, llegó una invasión de meteoros a las Grandes Ligas que ahora son superestrellas rutilantes y es conveniente mencionar las hazañas de los más recientes integrantes de ese valioso club:

Mason Miller (San Diego Padres): Es el lanzador más dominante del momento. En sus primeras 12 presentaciones de 2026, registra una efectividad de 0.00 y ha ponchado a 27 bateadores en solo 12.1 entradas. En 2025, logró una tasa de ponches récord del 76.2% en sus primeras seis apariciones, la más alta desde 1900.

Hunter Greene (Cincinnati Reds): En 2025, antes de ser colocado en la lista de lesionados por una cirugía en el codo, registró una efectividad de 2.76 con 132 ponches en 107.2 entradas. Su slider fue letal, con un porcentaje de abanicar superior al 54%.

Tarik Skubal (Detroit Tigers): Aunque no siempre promedia las 100 mph, es el referente del pitcheo actual. En 2025, fue el favorito para el Cy Young con 153 ponches en 121 entradas y una efectividad de 2.23.

Ben Joyce (Los Angeles Angels): Ha lanzado el segundo lanzamiento más rápido de la historia y regularmente supera las 102 mph saliendo del bullpen.

Jhoan Durán (Minnesota Twins): Lanzador que promedia habitualmente las 100 mph con su recta y posee un lanzamiento extremadamente veloz.

El venezolano Daniel Palencia, relevista de los Chicago Cubs, es conocido por su alta velocidad, alcanzando frecuentemente las 100-102 mph (161-164 km/h) con su recta de cuatro costuras en la MLB y el Clásico Mundial de Béisbol 2026.Ha registrado lanzamientos que alcanzan las 102 mph. Su recta de cuatro costuras promedia alrededor de 99.4 - 99.6 mph.

Otros integrantes del club

Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers): Abridor/relevista que alcanzó las 100 mph en 10 de sus 18 lanzamientos durante el Juego de Futuras Estrellas y lideró en frecuencia de estos pitcheos en 2025.

Justin Martínez (Arizona Diamondbacks): Promedió 100.5 mph en su recta; Camilo Doval (San Francisco Giants): alcanzó un promedio exacto de 100 mph en su recta de cuatro costuras y Abner Uribe (Milwaukee Brewers):, un relevista dominicano que supera las 100 mph con regularidad.

El más rápido

Ahora vale la pena saber cuál ha sido el serpentinero con el lanzamiento más rápido a través de la historia de las Grandes Ligas, pues nada menos que el misil cubano Aroldis Chapman quien registró en la temporada de 2010 un envió de 105.8 mph.

No es solo velocidad

Los lanzadores de élite que superan las 100 mph han redefinido el dominio desde el montículo, combinando velocidad extrema con una tasa de ponches abrumadora. En la actual temporada 2026, figuras como Mason Miller continúan estableciendo récords de efectividad y dominio.

La velocidad sigue en aumento; la recta promedio en la MLB ha subido de 91.9 mph en 2008 a 94.6 mph en 2026. Sin embargo, ante el aumento de lesiones, muchos lanzadores están rescatando lanzamientos de "movimiento" como el splitter o la curva para equilibrar la potencia.

¿Cuáles son los peligros principales para el lanzador?

Los lanzadores que alcanzan o superan las 100 millas por hora (mph) enfrentan riesgos extremos debido a la inmensa carga física que supone lanzar a esa velocidad. Aunque la alta velocidad es valiosa, se ha convertido en una "epidemia de lesiones" en el béisbol moderno.

Rotura del Ligamento Colateral Ulnar (UCL): Es la lesión más común y grave. El esfuerzo repetido a máxima velocidad provoca desgarros en el codo, lo que a menudo requiere la cirugía Tommy John.

Lesiones de Hombro y Espalda: Además del codo, el estrés mecánico en el hombro (manguito rotado) y la espalda es intenso, con un aumento en desgarros del músculo dorsal ancho y redondo.