MLB: Daniel Palencia ya tiene fecha de regreso con Chicago Cubs

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Chicago Cubs recibieron buenas noticias con la recuperación de su cerrador Daniel Palencia, quien ha mostrado un progreso significativo tras sufrir una distensión en el músculo dorsal. El relevista ha evolucionado favorablemente en su rehabilitación, lo que abre la puerta a un posible regreso en los próximos días.

El equipo está considerando activarlo este viernes, justo a tiempo para el inicio de una serie de tres juegos frente a los Arizona Diamondbacks en el Wrigley Field, de acuerdo con la información de Patrick Mooney de The Athletic. Su regreso sería un refuerzo clave para el bullpen de los Cubs, especialmente en situaciones de cierre donde su presencia puede marcar la diferencia.

Después de su hazaña como campeón del mundo con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el taponero comenzó una accidentada presentación en las Grandes Ligas, donde fue colocado en la lista de lesionados por 15 días tras presentar una distensión del dorsal ancho.

Daniel Palencia cerca de volver con Chicago

La última vez que Daniel Palencia vio acción con Cachorros fue el pasado 12 de abril, cuando enfrentó a Pittsburgh Pirates. En ese encuentro, el relevista extendió su gran momento al sumar su quinta presentación consecutiva sin permitir carreras limpias, consolidándose como una pieza confiable dentro del bullpen. En sus primeros pasajes de la campaña, el cerrador dejó una efectividad inmaculada de 0.00 con una victoria, salvamento, cinco ponches y WHIP de 1.00 en cinco presentaciones en el morrito.

El regreso del derecho representa una noticia positiva para los Cubs, que atraviesan un buen momento en la temporada actual. Contar nuevamente con Palencia fortalece el relevo del equipo, especialmente en situaciones clave al final de los partidos, donde su rendimiento reciente ha sido determinante.