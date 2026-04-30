MLB: Ildemaro Vargas sigue la racha, iguala a Víctor Martínez y queda a uno de la cúspide entre venezolanos

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Para el inicio de campaña que está teniendo Ildemaro Vargas no hay descripción que valga y en la jornada reciente, queda a un paso de la gloria entre venezolanos con respecto a los desafíos consecutivos conectando indiscutibles.

La novena de Cascabeles de Arizona doblegó a Cerveceros de Milwaukee con una pizarra final de 6 carreras por 2 y aunque "Caripito" no tuvo tanta influencia, como viene acostumbrado a hacerlo con el bate, duplicó.

Así fueron los dos imparables de Ildemaro Vargas contra Milwaukee

Cuando las cosas te están saliendo bien, hasta dándole mal a la pelota te embasas y eso ocurrió en el primer turno del infielder de 34 años, quien bateó un fly corto, en el que parecía estar dominado, pero el batazo cayó de hit delante del jardinero izquierdo. De esa manera, aseguró la extensión de su racha

En su tercera aparición al plato, el venezolano sumó su segundo sencillo de la noche y terminó la jornada de 5-2, con una rayita anotada. Además, alcanzó los turnos legales para convertirse en el líder de promedio de todas Las Mayores con .372 de average.

Ildemaro Vargas iguala a Víctor Martínez

Con sus dos hits de hoy, Vargas extendió su cadena de desafíos bateando, al menos un inatrapable, a 22 en el presente torneo y a 25 en total, sumando los últimos tres duelos de la ronda regular anterior.

De esta manera, sigue haciendo historia entre los peloteros venezolanos tras igualar la racha de Víctor Martínez de 25 duelos bateando indiscutibles (2009) y quedó a solamente uno de los 26 de Wilson Ramos (2019), quien tiene el liderato entre los criollos.

Así que la misión de mañana de Ildemaro es salir a tratar de dejar un registro emblemático entre sus compatriotas que lo lleve a igualar la cima de este apartado con Wilson y a seguir liderando la MLB en promedio y racha de hits activa.