LVBP: Estas son las primeras palabras de Fernando Tatis como manager de Tiburones

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Los Tiburones de La Guaira sorprendieron el pasado jueves, cuando anunciaron la contratación del exbigleaguer Fernando Tatis como su estratega de cara a la campaña 2026-2027 y recientemente, el dominicano dio sus primeras impresiones.

En una entrevista publicada por el medio Tiburones Report, el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar dos grand slams en un mismo inning, destacó inicialmente que siempre tuvo la curiosidad de ver cómo se vive el beisbol en Venezuela, motivado por la gran cantidad de leyendas que han salido y salen del país.

Fernando Tatis habla sobre los primeros pasos de la comunicación

Con respecto a la gerencia, el mandamás dominicano recalcó que la comunicación ha sido bastante efectiva: "Ha sido muy buena, ha sido clara y precisa", a eso añadió que su cuerpo técnico será conformado a medida que vayan saliendo hombres que consideren que pueden aportar a los jugadores.

No obstante, Tatis resaltó que todavía no ha hablado con ningún pelotero escualo. "Todavía no he tenido comunicación con ninguno de los muchachos, pero sí lo vamos a hacer. Voy a llamarlos para presentarme".

Fernando Tatis viene a aportar su experiencia en la pelota

Aunque viene de una complicada zafra 2025-2026, en la que fue despedido de Estrellas Orientales, el exjardinero ha adquirido mucha experiencia en la dirigencia, la cual espera aplicar ahora en La Guaira.

"Podría aportar la experiencia de los años vividos en el beisbol, de haber sido campeón y de estar en playoffs", señaló, para luego concluir indicando que espera aportar todo ese conocimiento a los peloteros con el objetivo de ayudarlos a estar enfocados para que estén alineados con respecto a la meta de conseguir el trofeo al final de la zafra.

Tatis, fue campeón de Lidom en el torneo de 2018-2019 con Estrellas Orientales, cortando una sequía de 51 años. Actualmente dirige al equipo de Algodoneros de Unión Laguna, en la Liga Mexicana de Beisbol.