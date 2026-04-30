MLB: Nolan Arenado iguala a un Salón de la Fama con este grandioso cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

Nolan Arenado apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba. En la jornada de este miércoles, los D-backs de Arizona y los Cerveceros de Milwaukee se miden por segunda ocasión en el American Family Field, escenario que sufrió un enorme batazo del experimentado norteamericano.

Con la pizarra a favor del elenco local, Arenado se paró en el plato y no perdonó el segundo lanzamiento del abridor Brandon Sproat, ya que envió la bola a la zona más lejana del jardín central, a unos 411 pies de distancia. Cabe mencionar que habían dos corredores en circulación, lo que permitió que Arizona firmara un rally de cuatro rayitas en la alta del cuarto.

De esta manera, el veterano infielder sumó su quinto cuadrangular de la temporada, además que alcanzó las 17 remolcadas y las 15 anotadas para mantenerse como uno de los bateadores más productivos de su equipo.

Arenado, a la par de Yogi Berra

Si nos vamos a las estadísticas de por vida, Nolan Arenado firmó su jonrón número 358 de su carrera en la MLB, misma cifra que dejó en su momento el Salón de la Fama Yogi Berra, quien ocupa el puesto 94. De hecho, cabe agregar, que entre los peloteros activos se posiciona en la octava casilla.

Por su parte, respecto al apartado de carreras impulsadas llegó a las 1.201 para dejar atrás a otro histórico como Jim Edmonds (1.199) e igualar la misma línea de Chuck Klein (1.201) en la casilla 159 de todos los tiempos. Respecto a los activos, se mantiene en el tercer lugar.