Eloy Jiménez queda fuera de Toronto tras el regreso de George Springer

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Los Blue Jays de Toronto han tomado una decisión drástica sobre el futuro inmediato de Eloy Jiménez. Tras el regreso del jardinero estrella George Springer, quien se encontraba en la lista de lesionados por una fractura en el dedo gordo del pie, la organización canadiense anunció que Jiménez ha sido puesto en la lista de transferibles (waivers).

El movimiento, reportado inicialmente por Hazel Mae de Sportsnet, pone fin a la breve y poco productiva estancia del dominicano en el equipo grande, dejando su carrera en un punto de máxima incertidumbre.

Un bate sin fuerza: El declive de un artillero

La oportunidad de Jiménez en Toronto fue vista como un posible "renacimiento" para el jugador de 29 años, pero los resultados en el diamante dijeron lo contrario. Durante su reciente estancia de 35 apariciones al plato, Eloy registró un promedio de bateo de .290, una cifra que, aunque parece aceptable a simple vista, esconde una realidad preocupante: no conectó ni un solo extrabase.

Su línea ofensiva de .290/.343/.290 se tradujo en un wRC+ de 82, lo que significa que su producción fue un 18% inferior al promedio de la liga. Para un jugador que hoy en día se desempeña exclusivamente como bateador designado y que no ha jugado en los jardines en lo que va de 2025, la falta de poder es una sentencia deportiva.

De la élite de la liga a las ligas menores

El historial reciente de Jiménez muestra una tendencia descendente que preocupa a los escuchas de las Mayores. Atrás quedaron los años (2019-2023) donde se le consideraba uno de los bates más peligrosos de la Liga Americana.

En 2024: Conectó apenas seis jonrones en 98 juegos con una línea ofensiva muy pobre.

En 2025: Pasó la mayor parte del tiempo en Triple-A con las organizaciones de los Rays y los Blue Jays, sin lograr recuperar la fuerza en su swing.

A pesar de que mostró destellos de esperanza durante los entrenamientos de primavera de este año, su incapacidad para producir ante el pitcheo de Grandes Ligas aceleró su salida una vez que Springer estuvo sano.

El limbo de la agencia libre

Con este movimiento, Eloy Jiménez entra en un periodo de incertidumbre. Durante las próximas 48 horas, cualquier equipo de la MLB podría reclamarlo en la lista de exenciones; sin embargo, dado su historial de lesiones y su actual sequía de poder, es probable que pase sin ser reclamado.

Al ser un veterano con más de cinco años de servicio en las Grandes Ligas, Jiménez tiene el derecho de rechazar cualquier asignación a las ligas menores y optar por la agencia libre. Los Blue Jays también podrían optar por liberarlo directamente, permitiéndole buscar un contrato con otra organización que esté dispuesta a apostar por lo que queda de su antiguo potencial ofensivo.

Para Eloy, el desafío ahora no es solo encontrar equipo, sino demostrar que aún puede ser el bateador de impacto que alguna vez prometió ser.