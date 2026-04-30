Alarma en Queens: Luis Robert Jr. se somete a pruebas y los Mets temen lo peor

La mala racha de los Mets de Nueva York sumó un nuevo capítulo de preocupación este miércoles. El jardinero central Luis Robert Jr. fue retirado de la alineación para el encuentro contra los Nationals de Washington y enviado a realizarse una resonancia magnética, tras no mostrar mejoría de unas molestias en la parte baja de la espalda que lo han mantenido fuera por tres días consecutivos.
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"Tenemos que esperar los resultados para decidir el plan de acción, ya sea mantenerlo bajo evaluación diaria o colocarlo en la lista de lesionados", explicó el mánager Carlos Mendoza. La situación es especialmente delicada dado el historial del cubano, quien apenas pudo disputar 210 juegos en sus últimas dos temporadas en Chicago debido a diversos problemas físicos.
Robert Jr., adquirido en enero desde los White Sox, comenzó la campaña con fuerza, pero su ritmo se ha desplomado recientemente: batea apenas para .132 en sus últimos 10 compromisos, bajando su promedio general a .224.
Un rompecabezas en los jardines y el lineup
Ante la ausencia de Robert Jr., Mendoza se vio obligado a reconfigurar su defensa. Tyrone Taylor asumió la responsabilidad en el jardín central, acompañado por MJ Melendez en el izquierdo y el prospecto Carson Benge en el derecho.
Por otro lado, la superestrella Juan Soto continúa limitado a funciones de bateador designado por séptimo juego seguido. Aunque Soto regresó la semana pasada tras una distensión en la pantorrilla, ahora lidia con molestias en el antebrazo de su brazo de lanzar (izquierdo), lo que le impide custodiar los jardines por el momento.
Enfermería llena: Lindor, Senga y Polanco fuera
La situación de Robert Jr. es solo la punta del iceberg para un equipo que ostenta un decepcionante récord de 10-19. La lista de bajas clave incluye nombres fundamentales para la estructura del equipo:
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Francisco Lindor: El campocorto estrella sufre una distensión en la pantorrilla izquierda. Actualmente usa una bota protectora y su regreso no será evaluado hasta mediados de mayo.
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Kodai Senga: El as japonés ha tenido un inicio de año para el olvido (0-4, 9.00 ERA) y ahora está fuera indefinidamente por una inflamación en la columna lumbar.
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Jorge Polanco: Se encuentra en la lista de lesionados por una contusión en la muñeca, a lo que se suma una persistente bursitis en el talón.