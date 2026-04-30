Alarma en Queens: Luis Robert Jr. se somete a pruebas y los Mets temen lo peor

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La mala racha de los Mets de Nueva York sumó un nuevo capítulo de preocupación este miércoles. El jardinero central Luis Robert Jr. fue retirado de la alineación para el encuentro contra los Nationals de Washington y enviado a realizarse una resonancia magnética, tras no mostrar mejoría de unas molestias en la parte baja de la espalda que lo han mantenido fuera por tres días consecutivos.

"Tenemos que esperar los resultados para decidir el plan de acción, ya sea mantenerlo bajo evaluación diaria o colocarlo en la lista de lesionados", explicó el mánager Carlos Mendoza. La situación es especialmente delicada dado el historial del cubano, quien apenas pudo disputar 210 juegos en sus últimas dos temporadas en Chicago debido a diversos problemas físicos.

Robert Jr., adquirido en enero desde los White Sox, comenzó la campaña con fuerza, pero su ritmo se ha desplomado recientemente: batea apenas para .132 en sus últimos 10 compromisos, bajando su promedio general a .224.

Un rompecabezas en los jardines y el lineup

Ante la ausencia de Robert Jr., Mendoza se vio obligado a reconfigurar su defensa. Tyrone Taylor asumió la responsabilidad en el jardín central, acompañado por MJ Melendez en el izquierdo y el prospecto Carson Benge en el derecho.

Por otro lado, la superestrella Juan Soto continúa limitado a funciones de bateador designado por séptimo juego seguido. Aunque Soto regresó la semana pasada tras una distensión en la pantorrilla, ahora lidia con molestias en el antebrazo de su brazo de lanzar (izquierdo), lo que le impide custodiar los jardines por el momento.

Enfermería llena: Lindor, Senga y Polanco fuera

La situación de Robert Jr. es solo la punta del iceberg para un equipo que ostenta un decepcionante récord de 10-19. La lista de bajas clave incluye nombres fundamentales para la estructura del equipo: