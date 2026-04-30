Gerrit Cole afina su puntería: Balance de su tercera apertura de rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

El as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, continúa quemando etapas en su proceso de recuperación. Este miércoles, el derecho completó su tercera apertura de rehabilitación con los Somerset Patriots (filial Doble-A), donde permitió tres carreras y tres hits en un total de 5 2/3 entradas de labor.

Aunque los Patriots cayeron 6-5 ante los Portland Sea Dogs en una doble jornada recortada a siete entradas, el foco estuvo puesto en la eficiencia del vigente Cy Young. Cole mostró un control envidiable al no otorgar pasaportes y ponchar a tres rivales, enviando 45 de sus 60 lanzamientos a la zona de strike.

"Hoy no hubo muchos fallos importantes y la consistencia fue buena en todos los lanzamientos", comentó Cole tras el encuentro. "Me gustó especialmente el cambio de velocidad; la forma y la ubicación fueron probablemente las mejores que he visto en este proceso".

Dominio inicial y ajustes necesarios

Cole inició el encuentro de manera intratable, retirando a sus primeros 11 bateadores en orden. Sin embargo, el encanto se rompió en la cuarta entrada cuando Ronald Rosario conectó un sencillo, seguido inmediatamente por un jonrón de dos carreras de Johanfran García. En el quinto episodio, Max Ferguson volvió a castigar al as con otro cuadrangular en el primer lanzamiento.

Actualmente, el lanzador de 35 años mantiene una efectividad de 4.40 en sus tres aperturas de menores, con 10 ponches en 14 1/3 entradas. Cabe recordar que Cole regresa de una cirugía reconstructiva de codo realizada en marzo de 2025, lo que le obligó a perderse toda la temporada pasada. Su última aparición oficial en las Mayores fue en el quinto juego de la Serie Mundial de 2024.