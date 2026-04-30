MLB: Eduardo Rodríguez cierra abril con otra gran presentación y mantiene su invicto

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En la noche de este miércoles se vivió otro gran careo en el American Family Field, donde D-backs de Arizona y Cerveceros de Milwaukee protagonizan una serie muy emocionante. Por el lado visitante, Eduardo Rodríguez fue el encargado de subirse al montículo y guiar a sus compañeros con una presentación de altura.

Y es que tal como ha sucedido en estas primeras semanas de la temporada, el grandeliga venezolano demostró eficiencia y calidad en su sexta apertura, con el único detalle que finalizó sin decisión. Su línea de trabajo fue de 4.2 innings en los que permitió cinco imparables y dos carreras, además que regaló cuatro boletos y ponchó a cuatro rivales.

Una corta salida para E-Rod

La primera entrada fue una de las más complicadas para E-Rod, ya que fue castigado con dobles de Brice Turang y Jake Bauers para la primera anotación del encuentro. Sin embargo, tuvo la capacidad para dominar a su compatriota Luis Rengifo y evitar que produjera más rayitas con corredores en circulación.

Si bien el segundo lo resolvió por la vía rápida, para el tercero lo atacaron nuevamente. Esta vez Brandon Lockridge abrió con sencillo y Turang respondió con otro tubey para ampliar la diferencia. Pero, tal como sucedió al inicio, sacó su versión más dominante para retirar a los siguientes tres bateadores.

A partir de acá Eduardo Rodríguez sufrió algunos altibajos que, por fortuna para él, no pasaron a mayores. En el cuarto capítulo, ya con ventaja a su favor, forzó a Turang a batear un rodado a la inicial con las bases llenas, colgando de esa manera un gran cero.

Aunque salió para el quinto y consiguió los dos primeros outs, el manager Torey Lovullo decidió reemplazarlo luego de una base por bolas a Gary Sánchez. En total ejecutó 87 lanzamientos, su cifra más baja si tomamos en cuenta las cuatro aperturas anteriores del mes. Al final, Arizona ganó con pizarra de 6 a 2.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB