MLB: Así quedan los resultados en la jornada de este miércoles 29 de abril

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Se cumplió la jornada en el "ombligo" de semana en el mejor beisbol del mundo y, por lo tanto, te mostraremos cómo quedaron los resultados en la jornada de este miércoles, 29 de abril.

Los latinoamericanos nuevamente se hicieron sentir; en primer lugar, con Willson Contreras y Juan Soto, lo hicieron con bambinazos y en segundo, con Ildemaro Vargas, quien extendió a 22 su racha de choques consecutivos bateando, por lo menos, un incohible en esta campaña.

Resultados de la MLB:

- Rays de Tampa Bay 1-3 Guardianes de Cleveland

- Angelinos de Anheim 2-3 Medias Blancas de Chicago

- Marineros de Seattle 5-3 Mellizos de Minnesota

- Yankees de Nueva York 0-3 Rangers de Texas

- Medias Rojas de Boston 1-8 Azulejos de Toronto

- Marlins de Miami 3-2 Dodgers de Los Angeles

- Cachorros de Chicago 5-4 Padres de San Diego

- Rcokies de Colorado 13-2 Rojos de Cincinnati

- Cardenales de San Luis 5-4 Piratas de Pittsburgh

- Nacionales de Washington 14-2 Mets de Nueva York

- Tigres de Detroit 3-4 Bravos de Atlanta

- Cascabeles de Arizona 6-2 Cerveceros de Milwaukee

- Reales de Kansas City 2-5 Atléticos de Oakland.