MLB: ¿Cuántos juegos multihits tiene Ildemaro Vargas durante su racha?

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El infielder venezolano Ildemaro Vargas extendió su racha ofensiva a 25 juegos consecutivos conectando al menos un imparable.

Vargas supera el registro histórico de Chico Carrasquel

La jornada de ayer marcó un punto de inflexión para Vargas. Al conectar el sencillo que mantuvo viva su seguidilla, dejó atrás los 24 juegos seguidos bateando de hit que logró el legendario Alfonso "Chico" Carrasquel. La marca de Carrasquel se mantuvo como una de las más respetadas para un campocorto venezolano durante décadas, lo que eleva la magnitud de lo conseguido por el actual jugador de los Cascabeles de Arizona.

Durante este periodo, Vargas ha registrado ocho encuentros de múltiples hits, demostrando que su rendimiento no depende de la fortuna, sino de una capacidad de contacto constante y una disciplina selectiva en la caja de bateo.

En la búsqueda del récord absoluto de Wilson Ramos

Con sus 25 encuentros seguidos, Ildemaro Vargas ha igualado la cifra alcanzada por Víctor Martínez en la temporada 2009. Ahora, el objetivo inmediato es la marca absoluta para un jugador nacido en Venezuela, la cual pertenece a Wilson Ramos.

Ramos estableció el récord de 26 compromisos consecutivos con hit en el año 2019. Vargas se encuentra a solo un juego de empatar este registro y a dos de convertirse en el dueño único de la racha más larga para un criollo en la Gran Carpa.