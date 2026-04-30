MLB: Así se jugará la jornada de cierre del mes de abril

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Varias series culminaron, algunos equipos regresaron y otros tienen jornada de descanso este jueves, 30 de abril, y por lo tanto, es importante saber cuáles son los desafíos pautados para esta fecha en la gran carpa.

En total serán 11 los choques que se llevarán a cabo, incluyendo un par de dobles carteleras y el primer desafío comenzará a las 12:15 p.m. (hora venezolana) para que estén atentos si desean darle seguimiento a su equipo favoritto en esta jornada.

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Bravos de Atlanta (Bryce Elder) 12:15 p. m.

- Astros de Houston (Peter Lambert) vs Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) 12:35 p.m. (primer juego)

- Gigantes de San Francisco (Logan Webb) vs Phillies de Phialdelphia (Christopher Sánchez) 12:35 p.m. (primer juego)

- Cardenales de San Luis (Hunter Dobbins) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 12:35 p. m.

- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) 12:40 p.m.

. Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 1:10 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Michael Soroka) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Woodruff) 1:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) 3:05 p.m.

- Astros de Houston (Lance McCullers) vs Orioles de Baltimore (Brandon Young) 4:05 p.m. (segundo juego)

- Gigantes de San Francisco (por definir) vs Phillies de Philadelphia (por definir) 5:35 p.m. (segundo juego)

- Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) vs Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) 7:40 p.m.