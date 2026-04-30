MLB: Mira como marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada de las Grandes Ligas concluyó este miércoles, 29 de abril, y ante algunas sorpresas que se presentaron en los recientes resultados, es importante chequear cómo va la tabla de posiciones.
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Entre las novedades de equipos, los Bravos de Atlanta siguen ganando y la novena de Marlins de Miami sorprendió tras ganarle la serie a los Dodgers de Los Angeles.
Mira cómo van las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Yankees de Nueva York (20-11)
- Rays de Tampa Bay (18-12)
- Orioles de Baltimore (14-15)
- Azulejos de Toronto (14-16)
- Medias Rojas de Boston (12-19).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (16-16)
- Tigres de Detroit (15-16)
- Medias Blancas de Chicago (14-17)
- Mellizos de Minnesota (13-18)
- Reales de Kansas City (12-18).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (16-14)
- Marineros de Seattle (16-16)
- Rangers de Texas (15-16)
- Angelinos de Anaheim (12-20).
- Astros de Houston (11-19).
Mira cómo marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito
División Este:
- Bravos de Atlanta (21-9)
- Marlins de Miami (15-16)
- Nacionales de Washington (14-17)
- Phillies de Philadelphia (10-19)
- Mets de Nueva York (10-20).
División Central:
- Rojos de Cincinnati (19-11)
- Cachorros de Chicago (19-12)
- Cardenales de San Luis (17-13)
- Cerveceros de Milwaukee (15-14)
- Piratas de Pittsburgh (16-15).
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (20-11)
- Padres de San Diego (19-11)
- Cascabeles de Arizona (16-13)
- Rockies de Colorado (14-17)
- Gigantes de San Francisco (13-16).
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