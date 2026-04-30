MLB: Mira como marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada de las Grandes Ligas concluyó este miércoles, 29 de abril, y ante algunas sorpresas que se presentaron en los recientes resultados, es importante chequear cómo va la tabla de posiciones.

Entre las novedades de equipos, los Bravos de Atlanta siguen ganando y la novena de Marlins de Miami sorprendió tras ganarle la serie a los Dodgers de Los Angeles.

Mira cómo van las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva York (20-11) Rays de Tampa Bay (18-12) Orioles de Baltimore (14-15) Azulejos de Toronto (14-16) Medias Rojas de Boston (12-19).

División Central:

Guardianes de Cleveland (16-16) Tigres de Detroit (15-16) Medias Blancas de Chicago (14-17) Mellizos de Minnesota (13-18) Reales de Kansas City (12-18).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (16-14) Marineros de Seattle (16-16) Rangers de Texas (15-16) Angelinos de Anaheim (12-20). Astros de Houston (11-19).

Mira cómo marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito

División Este:

Bravos de Atlanta (21-9) Marlins de Miami (15-16) Nacionales de Washington (14-17) Phillies de Philadelphia (10-19) Mets de Nueva York (10-20).

División Central:

Rojos de Cincinnati (19-11) Cachorros de Chicago (19-12) Cardenales de San Luis (17-13) Cerveceros de Milwaukee (15-14) Piratas de Pittsburgh (16-15).

División Oeste