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MLB: Mira como marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Meridiano

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 01:04 am

Marlins de Miami le ganó la serie a Dodgers de Los Angeles

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Una nueva jornada de las Grandes Ligas concluyó este miércoles, 29 de abril, y ante algunas sorpresas que se presentaron en los recientes resultados, es importante chequear cómo va la tabla de posiciones.

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Entre las novedades de equipos, los Bravos de Atlanta siguen ganando y la novena de Marlins de Miami sorprendió tras ganarle la serie a los Dodgers de Los Angeles.

Mira cómo van las posiciones en la Liga Americana:

División Este: 

  1. Yankees de Nueva York (20-11)
  2. Rays de Tampa Bay (18-12)
  3. Orioles de Baltimore (14-15)
  4. Azulejos de Toronto (14-16)
  5. Medias Rojas de Boston (12-19).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (16-16)
  2. Tigres de Detroit (15-16)
  3. Medias Blancas de Chicago (14-17)
  4. Mellizos de Minnesota (13-18)
  5. Reales de Kansas City (12-18).

División Oeste: 

  1. Atléticos de Oakland (16-14)
  2. Marineros de Seattle (16-16)
  3. Rangers de Texas (15-16)
  4. Angelinos de Anaheim (12-20).
  5. Astros de Houston (11-19).

Mira cómo  marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (21-9)
  2. Marlins de Miami (15-16)
  3. Nacionales de Washington (14-17)
  4. Phillies de Philadelphia (10-19)
  5. Mets de Nueva York (10-20).

División Central:

  1. Rojos de Cincinnati (19-11)
  2. Cachorros de Chicago (19-12)
  3. Cardenales de San Luis (17-13)
  4. Cerveceros de Milwaukee (15-14)
  5. Piratas de Pittsburgh (16-15).

División Oeste

  1. Dodgers de Los Angeles (20-11)
  2. Padres de San Diego (19-11)
  3. Cascabeles de Arizona (16-13)
  4. Rockies de Colorado (14-17)
  5. Gigantes de San Francisco (13-16).

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