MLB: Elmer Rodríguez con destellos de grandeza para Yankees

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Elmer Rodríguez es de los prospectos más llamativos de Ligas Menores de Yankees de Nueva York. El boricua de 22 años debutó en MLB con una actuación más que interesante pese a la derrota contra Rangers de Texas. La organización sabe que tiene un diamante que necesita pulir.

Rodríguez demostró su temple en el montículo durante su debut oficial con Yankees. A pesar de cargar con la derrota ante Rangers, el lanzador mantuvo el juego sin anotaciones hasta el quinto episodio; evidenciando por qué es considerado el tercer mejor talento de la organización.

Con 22 años, el derecho se convirtió en el tercer abridor del Bronx en casi dos décadas en debutar a tan corta edad. Rodríguez emuló los pasos de los dominicanos: Luis Severino (2015) y Deivi García (2020), pero también es el cuarto nacido en Puerto Rico que abre para Yankees.

Elmer Rodríguez el cuarto boricua abriendo para Yankees

Elmer Rodríguez en la rotación de Yankees de Nueva York reaviva un vínculo histórico con Puerto Rico. El derecho se convirtió en el cuarto lanzador nacido en la Isla en iniciar un encuentro con el Bronx, rompiendo una prolongada ausencia de 16 años desde que lanzó un boricua.

Rodríguez escribe su nombre junto a las figuras: Eduardo Figueroa, Javier Vázquez y Ricky Bones, quienes anteriormente portaron la responsabilidad de abrir juegos en el Bronx. Con solo 22 años, el joven prospecto asume este legado cultural y deportivo en la organización.

Números de los abridores boricuas con Yankees