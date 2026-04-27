El costo de la frustración: El sistema de multas de los Yankees por desafíos perdidos

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol moderno, la tecnología no solo sirve para corregir errores arbitrales, sino también para poner a prueba la disciplina de los bateadores. Los jugadores de los Yankees de Nueva York han decidido llevar esta responsabilidad un paso más allá, implementando un sistema de multas internas para castigar a aquellos que soliciten desafíos injustificados ante el sistema de Bolas y Strikes Automatizado (ABS).

La regla de oro: Si es strike, no hay excusa

El sistema es sencillo pero implacable: si un jugador pide revisar un lanzamiento que termina siendo un strike indiscutible (con la pelota completamente dentro de la zona), debe pagar por su error de juicio.

JC Escarra, receptor del equipo, fue quien arrojó luz sobre esta dinámica interna explicada a Gary Phillips del New York Daily News. "Si la bola está entera dentro de la zona de strike, tienes que saberlo", comentó Escarra, subrayando que el objetivo no es solo ahorrar desafíos, sino obligar a los bateadores a tener una percepción de la zona de strike casi perfecta.

El "pecado" de Jazz Chisholm Jr. y los primeros infractores

Aunque la multa estándar se ha fijado en 500 dólares, el carismático segunda base Jazz Chisholm Jr. decidió elevar la apuesta tras un error de juicio el pasado viernes frente a los Houston Astros. Chisholm, consciente de que su desafío fue un desperdicio total de recursos, aumentó su propia sanción a 1,000 dólares.

"Después de algo así, tengo que hacer algo por el equipo que valga al menos mil dólares", admitió el pelotero, demostrando que la medida, más que punitiva, busca generar un compromiso real con el éxito colectivo.

Hasta el momento, la lista de "pagadores" es corta pero ilustre:

Jazz Chisholm Jr.: Por su reciente error ante Houston.

Ben Rice: Quien cometió un fallo similar el 3 de abril frente a los Marlins de Miami.

Cody Bellinger: Aunque no pertenece al roster neoyorquino, el estelar jardinero también admitió haber pasado por caja tras perder su primer desafío de la campaña, lo que sugiere que esta práctica de "justicia interna" está ganando tracción en varios vestuarios de las Grandes Ligas.

¿Por qué castigar un desafío fallido?

En un deporte donde cada ventaja cuenta, un desafío malgastado en las primeras entradas puede dejar al equipo desprotegido en un momento crucial del noveno inning. La "tasa del ABS" de los Yankees busca eliminar los desafíos emocionales —esos que el bateador pide por frustración tras un ponche— y sustituirlos por decisiones analíticas.

Si un jugador va a detener el partido para cuestionar la tecnología, más le vale tener la razón; de lo contrario, su cuenta bancaria sentirá el rigor de un madero que no supo distinguir el límite de la zona de strike.