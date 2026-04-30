MLB: Ildemaro Vargas supera a leyenda y se apodera del liderato de bateo

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Después de superar a Pablo Sandoval con la racha más larga de partidos sonando hit para un pelotero venezolano desde el Opening Day, Ildemaro Vargas o ha parado de repartir batazos y continúa destronando récords legendarios en las Grandes Ligas.

La campaña 2026 está viendo una de las rachas más destacadas de los últimos tiempos gracias al infielder de Arizona Diamondbacks, quien ha iniciado el año con una cadena de 22 juegos consecutivos conectando al menos un indiscutible. Esta marca lo coloca entre las mejores de los últimos 90 años en Las Mayores, empatando con lo hecho por Joe Torre en 1971, de acuerdo con el reporte de Sarah Langs.

Precisamente, en la cima de este exclusivo listado aparece Ron LeFlore, quien en 1976 logró una impresionante racha de 30 partidos consecutivos bateando de hit para comenzar la temporada, siendo esa una de las metas a conquistar el pelotero venezolano si se mantiene produciendo. Le siguen Gee Walker con 27 juegos en 1937 y Edgar Rentería con 23 en 2006, todos registros que han resistido el paso del tiempo.

Ildemaro Vargas presenta el mejor average de MLB

Lo más llamativo es que la racha de Vargas sigue activa, lo que le da la oportunidad de escalar posiciones en esta histórica lista. De mantener su consistencia ofensiva, podría superar a Rentería y acercarse a marcas aún más altas, consolidando su inicio de campaña como uno de los más memorables en la historia reciente del béisbol.

Además de eso, el toletero experimentado amaneció en la cima de bateo de Las Mayores, con average astronómico de .372, superando a Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) con .358 y Yordan Álvarez (Houston Astros) con .355. En sus 22 juegos conectando de hit, la figura de los Cascabeles colecciona un elevado promedio al bate de .372, 32 inatrapables, seis cuadrangulares, 20 impulsadas, 19 anotadas, .393 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.091 en 86 apariciones al plato.