MLB: Tres venezolanos están de lleno en la pelea por ser campeón bate en las Grandes Ligas

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Venezuela está dando de qué hablar en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Y es que, como ya ha sido costumbre desde hace décadas, los criollos se han convertido en piezas importantes en cada una de las organizaciones en las que hacen vida. En esta zafra además, tres de ellos demuestran su importancia peleando por el título de bateo.

Tres venezolanos en la pelea

El primero y más sorprendente de todos es Ildemaro Vargas. El infielder de los Cascabeles de Arizona no solo es el líder bate de la Liga Nacional, sino que sostiene el mejor promedio de todo el beisbol de las Grandes Ligas, al menos antes de la jornada del 30 de abril, gracias a un average de .372.

Dentro de la propia Liga Nacional, otro venezolano acecha a Vargas, aunque de momento se encuentre algo lejos de él: Luis Arráez. El segunda base de los Gigantes de San Francisco batea para .315, lo que lo mantiene en el noveno lugar del "Viejo Circuito", igualado con Liam Hicks y Troy Johnston.

Por otro lado, en la Liga Americana aparece el nombre de Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, quien se mantiene en el décimo lugar de la Liga Americana, con un promedio al bate de .307, lo que lo tiene además como el mejor bateador de los Medias Rojas de Boston en lo que va de campaña.

De esta manera, son tres los criollos que se encuentran en esta prematura batalla por el liderato de bateo en ambos circuitos, lo que resalta nuevamente la disciplina y el buen contacto que tanto han caracterizado a los bateadores de nuestro país históricamente.