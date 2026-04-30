Las cifras de Judge y Rice que solo McGwire y Edmonds pudieron igualar

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Hay estadísticas que definen épocas, y luego están aquellas que parecen exigir un viaje en el tiempo para encontrar comparación. El inicio de la campaña 2026 de los New York Yankees ha dejado de ser una simple racha positiva para convertirse en un fenómeno de precisión y poder. La pareja formada por el capitán Aaron Judge y el emergente Ben Rice ha dinamitado los libros de récords.

Tras disputarse los primeros 30 encuentros, el balance combinado de ambos artilleros es de 22 cuadrangulares y 42 bases por bolas. Estas cifras no solo demuestran una potencia descomunal, sino una disciplina en el plato que desespera a los lanzadores rivales. No se trata solo de batear lejos la pelota; se trata de dominar la zona de strike como pocos lo han hecho en un siglo y medio de béisbol.

Un club de leyendas

Para dimensionar la hazaña de Judge y Rice, basta mirar quiénes son los únicos otros dos dúos que han logrado estas marcas (22+ HR y 42+ BB) en el mismo periodo de tiempo:

Mark McGwire y Jim Edmonds (St. Louis Cardinals, 2000): Durante el apogeo de la era de los "bombarderos" en San Luis, McGwire y Edmonds castigaron la Liga Nacional con una combinación de poder y paciencia que no se había visto en décadas. Babe Ruth y Lou Gehrig (New York Yankees, 1930): La referencia definitiva. "El Bambino" y "El Caballo de Hierro" establecieron el estándar de lo que significa ser una pareja de terror en el Bronx.

Que Judge y Rice hayan igualado a Ruth y Gehrig es especialmente simbólico para la organización neoyorquina. Rice, quien se consolidó como el primera base titular tras una evolución meteórica, ha demostrado ser el complemento perfecto para un Judge que sigue desafiando el paso del tiempo.

Este nivel de producción ha catapultado a los Yankees a la cima de su división en este primer mes de competición. El "efecto" de tener a dos bateadores que combinan más de 20 vuelacercas y 40 boletos crea un dilema imposible para los mánagers contrarios: si lanzas por el centro, te castigan con el jonrón; si intentas ser cauteloso, llenas las bases para el siguiente turno.