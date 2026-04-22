El nuevo dueño del diamante: Yordan Álvarez destroza Cleveland y lidera la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Un cinturón de campeón digno de un peso pesado del boxeo reposaba sobre la silla de Yordan Álvarez en el vestuario visitante de Cleveland. No era para menos: tras la victoria del miércoles, el cubano volvió a confirmar que, en este momento, no hay nadie en el planeta que golpee la pelota con tanta autoridad como él.

La actuación de Álvarez ha alcanzado niveles de leyenda tan pronto que sus propios compañeros ya no saben qué adjetivos usar. Carlos Correa, campocorto de los Astros, no se anduvo con rodeos al compararlo con uno de los nombres más temidos de la historia: "Para ser honesto, el Yordan de 2026 es lo más parecido a Barry Bonds que he visto jamás".

Números de otra galaxia

Lo que hace que la comparación con Bonds sea válida no es solo la fuerza bruta, sino la disciplina en el plato. Mientras otros toleteros de élite suelen ser víctimas del ponche, Álvarez está operando con una precisión quirúrgica. Sus estadísticas al 22 de abril parecen sacadas de un videojuego:

Líder de MLB en jonrones: 11 vuelacercas.

Carreras impulsadas: 26 (cima absoluta).

Porcentaje de embasamiento (OBP): .466.

OPS: Un estratosférico 1.245.

"No está fallando swings. No se poncha. Recibe bases por bolas porque le tienen miedo", añadió Correa. "A Yordan le dan la base intencional en cuanto ven la primera almohadilla desocupada. No veo a ningún otro jugador en la liga que reciba ese nivel de respeto".

Un ritmo histórico en Houston

Con este undécimo cuadrangular en apenas 26 juegos, Álvarez se une a un club exclusivo en la historia de la organización. Solo Lance Berkman, en 2002, había logrado alcanzar esa cifra de jonrones en el mismo periodo de tiempo.

Para el mánager Joe Espada, contar con Yordan es tener una póliza de seguro de vida en el lineup. "Se mantiene concentrado y sabe lo importante que es su capacidad de hacer daño para que el equipo sobreviva a las bajas. Su presencia imponente nos está cargando sobre los hombros", comentó el estratega tras la serie ganada en Cleveland.

La mentalidad detrás del monstruo

A pesar de la euforia externa, Álvarez mantiene la calma que lo caracteriza. Tras una temporada 2025 frustrante donde las lesiones lo limitaron a solo 48 encuentros, el gigante de 1.93 metros parece estar cobrándose todas las deudas pendientes con el juego.

"Solo busco un buen lanzamiento para conectar con solidez. No me sorprenden los resultados porque trabajo muy duro para esto", declaró Yordan con la sencillez de quien acaba de batear de 4-3 y extender una racha de 18 juegos embasándose.

Mientras el resto de la liga intenta descifrar cómo lanzarle sin que la pelota termine en las gradas, los Astros disfrutan del espectáculo. Como bien dice Correa: «Es un show que hay que ver obligatoriamente. No me pierdo ni un solo turno suyo».