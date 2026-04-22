El futuro de los Royals: Un megaproyecto de tres mil millones en el corazón de Kansas City

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Los Kansas City Royals han puesto fin a las especulaciones sobre su futuro hogar. La franquicia dejará el histórico Kauffman Stadium para trasladarse al área de Crown Center, en pleno centro de la ciudad. Este ambicioso proyecto de tres mil millones de dólares se realizará en colaboración con Hallmark Cards e incluirá un desarrollo de uso mixto con un moderno estadio de béisbol como eje central.

El propietario del equipo, John Sherman, oficializó el anuncio acompañado por Don Hall Jr. (presidente de Hallmark), el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, y el alcalde Quinton Lucas. El evento, cargado de simbolismo, tuvo lugar cerca de la sede de Hallmark, subrayando el arraigo local de la propuesta.

Un megaproyecto en fases

Aunque el plan maestro todavía se está puliendo, Sherman confirmó que la construcción del estadio, valorado en 1,900 millones de dólares, iniciará el próximo año. Este será el primer paso de un desarrollo que abarcará 85 acres.

En cuanto al financiamiento, se ha estructurado de la siguiente manera:

Dos tercios de la inversión provendrán de capital privado.

Un tercio restante será cubierto por socios públicos, incluyendo fondos estatales y créditos fiscales.

"Esta es una alianza entre dos instituciones valiosas de Kansas City", afirmó Sherman, destacando que buscan honrar la historia de ambas organizaciones mientras revitalizan el futuro urbano de la región.

Ubicación estratégica y conectividad urbana

Tras semanas de rumores que situaban el estadio en Washington Square Park, se confirmó que la ubicación exacta será justo al sur de dicho parque, el cual se integrará visualmente al proyecto. La zona de Crown Center ofrece ventajas logísticas que el antiguo complejo no tenía:

Conexión directa: El área está enlazada mediante el tranvía con el distrito Power & Light y el T-Mobile Center.

Entorno corporativo: Hallmark construirá su nueva sede en las inmediaciones, consolidando el área como un núcleo de negocios.

Logística: Los funcionarios destacaron la amplia disponibilidad de estacionamientos públicos y el acceso fluido desde las autopistas principales.

El modelo de negocio y el debate económico

Para justificar la inversión pública, los directivos han citado como ejemplo el Truist Park de Atlanta. Aquel proyecto no solo construyó un estadio, sino The Battery, un complejo comercial y residencial que genera ingresos durante todo el año, no solo en días de partido.

Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas. Diversos economistas sostienen que las subvenciones públicas para estadios rara vez devuelven la inversión prometida a la comunidad, ya que suelen desplazar el gasto que los ciudadanos ya realizaban en otros sectores. Aun así, el gobernador Kehoe defendió la medida: "Creemos que es una excelente inversión para los contribuyentes; el impacto positivo se extenderá incluso a las zonas rurales del estado".

Los Royals tienen previsto mudarse oficialmente una vez que expire su contrato de arrendamiento en el Truman Sports Complex en 2031. Con este paso, Sherman cumple su promesa de llevar el béisbol al centro, buscando una experiencia más cercana, moderna y conectada para la afición.