MLB: Vladimir Guerrero Jr. va por el mejor mayo de su carrera en 2026

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Vladimir Guerrero Jr está en un estado de forma fantástico en este 2026 de Grandes Ligas. El dominicano comenzó el año muy fuerte, siendo uno de sus mejores arranques de su carrera. El mes de mayo luce histórico para el jugador de Azulejos de Toronto.

Guerrero Jr registra el tercer mejor promedio de bateo en la MLB con .354. Esta inercia ganadora coloca al inicialista de Azulejos ante una proyección ofensiva sumamente optimista para el presente mes de mayo. Donde podría alcanzar números históricos en su carrera.

El dominicano promedia .281 durante este periodo, acumulando 28 cuadrangulares y 88 remolcadas en su carrera. Sin embargo, su rendimiento actual sugiere que podrá superar con facilidad dichos registros, manteniendo su estatus superlativo de la campaña 2026.

Vladimir Guerrero Jr en su carrera en mayo

Vladimir Guerrero Jr podría consolidar su liderato ofensivo mediante una producción constante de imparables y extrabases. Si mantiene la disciplina mostrada, el dominicano podría finalizar mayo con registros que lo posicionen en la conversación por el MVP de Liga Americana.

Números de Guerrero Jr en mayo:

- 157 juegos, 594 turnos, 84 anotadas, 167 hits, 27 dobles, 28 jonrones, 88 impulsadas, 1 base robada, 76 boletos, 106 ponches, .281 PRO, .367 OBP, .468 SLG, .835 OPS

Tomando en cuenta sus números y que su mejor año (2021) registró: 24 anotadas, 32 hits, 9 jonrones y 22 impulsadas para un promedio de .302 y OPS de .993; el dominicano está muy bien encaminado para superar esos números con un mayo del 2026 histórico para su carrera.

Números de Vladimir Guerrero Jr con Azulejos de Toronto en 2026

Vladimir Guerrero Jr está en muy bien posicionado para estar entre los ganadores de premios individuales en 2026. El dominicano está bateando sólido y podría alcanzar números impresionantes, solo hace falta ver su arranque de temporada con Azulejos de Toronto.

Números de Guerrero Jr en 2026:

- 31 juegos, 113 turnos, 18 anotadas, 40 hits, 7 dobles, 2 jonrones, 15 impulsadas, 15 boletos, 15 ponches, 2 bases robadas, .354 PRO, .438 OBP, .469 SLG, .907 OPS