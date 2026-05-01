MLB: William Contreras roza el ciclo en la mejor presentación del año con Milwaukee

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William Contreras estremeció las Grandes Ligas a punta de poder en la jornada de este jueves 30 de abril para liderar el triunfo contundente 13x1 de Milwaukee Brewers ante Arizona Diamondbacks. El receptor conectó su tercer jonrón de la presente temporada y concretó una presentación perfecto.

El pelotero venezolano fue el principal villano del pitcheo de los Cascabeles tras ligar de 4-4 con cuadrangular, doble, cuatro remolcadas y tres anotadas. Desde el primer momento del compromiso, la figura de los Cerveceros fue el responsable de hacer ganar a su equipo luego de conectar doblete para empujar la primera anotación en el mismo primer capítulo.

Luego de eso, Contreras prendió de tres carreras en la parte baja del tercer episodio con su tercer bambinazo de la temporada para traer dos rayitas y encaminar a la victoria a los locales, que se encuentran en el cuarto lugar de su división, pero a solo 3.5 partidos de diferencia de la cima. El de Puerto Cabello mantuvo su castigo en el resto de las acciones con par de sencillo en el cuarto y octavo tramo, además de recibir un boleto para no ser retirado en toda la tarde frente al pitcheo de Arizona.

William Contreras roza el ciclo en las Grandes Ligas

Después del doblete, jonrón, boleto y sencillo, el pelotero venezolano tuvo en sus manos la posibilidad de escribir su nombre en la historia de Las Mayores con la escalera, pero conectó otro imparable para despedir su memorable desempeño desde el American Family Field.

El receptor se quedó a un triple de lograr la hazaña, pero terminó perfecto para seguir elevando sus números ofensivos en la vigente campaña. El criollo colecciona promedio al bate de .288, tres vuelacercas, 20 remolcadas, 18 anotaciones, 32 hits, .363 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .795 en 111 apariciones al plato.