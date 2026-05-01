MLB: Yordan Álvarez iguala el liderato de cuadrangulares

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El jardinero cubano Yordan Álvarez firmó otra actuación sobresaliente en la doble jornada del jueves, liderando la ofensiva de los Astros de Houston en la victoria por 11-5 sobre los Orioles de Baltimore. El encuentro confirmó el momento histórico que atraviesa el toletero zurdo en el inicio de la campaña.

En el segundo juego de la doble cartelera, Álvarez conectó tres imparables en cuatro turnos oficiales al bate. Su producción ofensiva fue el motor principal para asegurar la victoria de los locales desde la misma primera entrada.

Con un out en el marcador, el cubano conectó un rodado dentro del cuadro que superó el esfuerzo de los defensores, iniciando un ataque de cinco carreras para Houston. Minutos después, anotó el parcial gracias a un batazo productor de Dustin Harris.

La exhibición de poder llegó en el segundo episodio. Alvarez conectó un lanzamiento del relevista de Baltimore, Jacob Webb, para enviar la pelota a una distancia de 424 pies por el jardín central. El batazo, que salió a una velocidad de 107.4 millas por hora, amplió la ventaja de los Astros a 6-0 de manera definitiva.

En su tercera comparecencia al plato, negoció un boleto y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio, cerrando la noche llegando a base en cuatro de sus cinco apariciones en el cajón de bateo.

Números de un fuera de serie

El cubano mantiene un promedio de bateo de .353, acompañado de un porcentaje de embasado de .461 y un slugging de .741.

El poder de su swing se traduce en doce cuadrangulares, cifra que lidera las Grandes Ligas. Además, acumula 27 carreras impulsadas y 25 carreras anotadas.

Control de la zona de strike

Un aspecto destacado en el desempeño de Álvarez es su disciplina en el plato. Sus números reflejan una tasa de boletos del 14.9 por ciento, combinada con un bajo porcentaje de ponches del 9.2 por ciento, lo que demuestra un dominio absoluto sobre los lanzadores rivales.

El registro de 221 en la estadística de carreras creadas ponderadas confirma que Álvarez produce más del doble que el promedio de la liga. Asimismo, lidera las mayores en porcentaje de embasado, porcentaje de slugging, wOBA esperado y WAR entre los jugadores de posición.