MLB: Este es el top 5 de lanzadores venezolanos en el mes de abril

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El inicio de la temporada en las Grandes Ligas siempre deja lecciones valiosas sobre el rendimiento de los atletas. En este contexto, el desempeño de los lanzadores venezolanos durante el mes de abril ha sido un factor determinante en el éxito de sus respectivas organizaciones.

Ránger Suárez

Ranger Suárez se consolidó como una pieza fundamental en la rotación de los Medias Rojas de Boston durante el mes de abril. Con un registro de dos victorias y dos derrotas, el serpentinero zurdo completó treinta y cinco entradas de labor, permitiendo muy pocas libertades a las ofensivas rivales.

El inicio del zurdo con el equipo de Boston presentó ciertos ajustes, recibiendo cuatro carreras limpias en cada una de sus dos primeras salidas de la temporada. Sin embargo, el lanzador logró enderezar su camino de forma notable, con aperturas de calidad incluyendo una excelente actuación frente a los Tigres de Detroit y una blanqueada de ocho entradas contra los Azulejos de Toronto en la recta final del mes, donde recetó diez ponches. Su efectividad se fijó en 3.09 y un WHIP de 0.94 que demuestra su excelente control.

Jesús Luzardo

El zurdo Jesús Luzardo se consolidó como una pieza fundamental en la rotación de los Phillies de Filadelfia gracias a su capacidad para abanicar rivales. Durante el mes de abril, sumó 34 ponches, demostrando una agresividad constante sobre el montículo en el viejo circuito.

Dejó efectividad de 4.76 con un WHIP de 1.31 y marca de 2-2 en 28.1 innings lanzados.

Martín Pérez

El veterano Martín Pérez demostró toda su experiencia y aplomo defendiendo la camiseta de los Bravos de Atlanta. En 24 entradas de labor, registró una efectividad de 2.63 y un WHIP de 1.08, con marca de 2-1 y 16 ponches.

Su trabajo fue clave para estabilizar la rotación. Destaca una sólida presentación frente a los Tigres de Detroit, donde completó cinco entradas en blanco, y un dominio temprano frente a los propios Phillies de Filadelfia a mediados del mes.

Eduardo Rodríguez

La presencia de Eduardo Rodríguez en el montículo de los Cascabeles de Arizona aportó la veteranía necesaria desde las primeras semanas. Con una efectividad de 3.03, el zurdo demostró estar recuperado de los problemas físicos que lo aquejaron en temporadas anteriores.

En su última salida de abril contra los Cerveceros de Milwaukee, completó cuatro episodios y dos tercios, aportando cuatro ponches y manteniendo a su novena en la pelea por la victoria.

Robert Suárez

En las entradas finales, Robert Suárez se convirtió en una garantía total para los Bravos de Atlanta. El derecho registró tres salvamentos en el mes y dejó un promedio de carreras limpias de 0.71 a lo largo de 12.2 episodios de labor.

Con una marca perfecta de 2-0 y 13 ponches, Suárez demostró el temple necesario para cerrar compromisos cerrados ante rivales de peso en la división.