MLB: Juegos pautados para este viernes 1 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben. Por esa razón, se preparó una extraordinaria jornada cargada de enfrentamientos interesantes, los cuales conocerás a continuación.

Todas las novenas vuelven a la acción, luego de un día jueves con 11 choques disputados. El venezolano Germán Márquez se subirá a la lomita con la misión de ayudar a Padres de San Diego a volver al sendero del triunfo.

Juegos para hoy en la MLB:

- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Cachorros de Chicago (Collin Rea) 2:20 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 6:45 p.m.

- Rangers de Texas (McKenzie Gore) vs Tigres de Detroit (Jack Flaherty) 6:45 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) vs Nacionales de Washington (Jake Irvin) 6:45 p.m.

- Orioles de Baltimore (por definir) vs Yankees de Nueva York (Will Warren) 7:05 p.m.

- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Medias Rojas de Boston (por definir) 7:10 p-m-

Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) vs Marlins de Miami (Eury Pérez) 7:10 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) vs Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) 7:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) vs Mellizos de Minnesota (Simeon Woods Richardson) 8:10 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheeham) vs Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) 8:15 p.m.

- Bravos de Atlanta (Grant Holmes) vs Rockies de Colorado (José Quintana) 8:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Christian Scott) vs Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) 9:38 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Noah Schultz) vs Padres de San Diego (Germán Márquez) 9:40 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) vs Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) 9:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Cole Ragans) vs Marineros de Seattle (Bryan Woo) 9:45 p.m.