MLB: Estos son los resultados de la jornada de este jueves 30 de abril

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Durante este jueves, se le dio el cierre al mes de abril con una jornada que contó con un total de 11 desafíos y a continuación te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

Lo más destacado del día fue la racha del venezolano Ildemaro Vargas, quien alcanzó los 26 choques en fila conectando, al menos, un indiscutible y empató el récord entre criollos con Wilson Ramos, quien lo logró en el 2019.

Varias novenas tuvieron el día libre; sin embargo, los duelos llegaron a 11 gracias a que Phillies y Gigantes jugaron doble cartelera, al igual que Orioles y Astros.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 2-5 Tigres de Detroit

- Piratas de Pittsburgh 5-10 Cardenales de San Luis

- Phillies de Philadelphia 3-2 Gigantes de San Francisco (primer juego)

- Phillies de Philadelphia 6-5 Gigantes de San Francisco (segundo juego)

- Orioles de Baltimore 10-3 Astros de Houston (primer juego)

- Orioles de Baltimore 5-11 Astros de Houston (segundo juego)

- Rojos de Cincinnati 6-4 Rockies de Colorado

- Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington

- Cerveceros de Miwaukee 13-1 Cascabeles de Arizona

- Atléticos de Oakland 6-3 Reales de Kansas City

- Mellizos de Minnesota 7-1 Azulejos de Toronto.