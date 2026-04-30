MLB: Este el top 5 de venezolanos con más hits en el mes de abril

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El primer mes completo de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo está llegando a su fin con la jornada que está en disputa y por lo tanto, es importante saber cuáles son los peloteros venezolanos que comentaron el torneo más encendidos con el top 5 de jugadores con más hits conectados em abril.

Como era de esperarse, la batuta la lleva Ildemaro Vargas, quien acaba de igualar justamente hoy el récord que estaba en manos de Wilson Ramos (2019) de más compromisos seguidos embasándose para un pelotero venezolano.

Mira el top 5 de venezolanos con más imparables en abril

"Caripito", pegó un total de 32 batazos sin enemigos en el mes de abril, por encima incluso de Luis Arráez, quien acumuló 30 indiscutibles y también vive un momento dulce.

William Contreras ha tenido un notable rendimiento en abril y suma 28 incogibles. Por su parte, Wilyer Abreu dio 27 indiscutibles, mientras que Ronald Acuña Jr. y Willson Contreras cierran este top entre criollos, ambos igualados con 26 hits.

Ildemaro Vargas: 32 hits

Luis Arráez: 30 hits

William Contreras: 28 hits

Wilyer Abreu: 27 hits

Willson Contreras: 26 hits

Ronald Acuña: 26 hits.

Ildemaro Vargas es el líder bate de Las Mayores:

Lo que está haciendo Ildemaro Vargas en estas primeras de cambio es para enmarcar y luego de la jornada de ayer, alcanzó los turnos oficiales para estar considerado entre los distintos apartados.

Eso lo llevó a convertirse en el líder de promedio de toda la MLB con .378, un ritmo que espera mantener por el resto del torneo regular.