Mundial de Softbol U23: Venezuela venció cómodamente a República Checa

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela demostró un gran nivel de juego al imponerse de manera contundente por 9 a 1 frente a República Checa en el Mundial de Softbol Masculino Sub 23 que se disputa en Colombia.

Venezuela se fue arriba en el propio primer inning con jugada de selección de Francisco Cordero que permitió anotar a Sebastián Silvera. Luego, por un pitcheo ilegal del abridor checo, Villegas anotaría la segunda.

El abridor criollo, Carlos Pinto, permitió una sola anotación en seis innings completos, le conectaron cinco hits, regaló dos boletos y abanicó a ocho contrarios.

Venezuela fabricó dos más en el segundo con doble de José Beñose y sencillo de Wilmer Sira para ampliar la ventaja 4 a 1. En el cuarto, Sebastían Silvera anotó desde tercera por un wild pitch con la quinta del conjunto criollo. En el quinto, Maikel García anotó la sexta por otro pitcheo ilegal.

Las últimas tres llegaron en el sexto, gracias a un boleto con la casa llena de Wilmer Sira y sencillo remolcador de dos de Yeferson Colmenarez para el 9 a 1.

Con este resultado, Venezuela consigue su primera victoria de la super ronda y deja su récord en 1-2. Mañana le tocará enfrentar a Japón.