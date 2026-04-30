¡Legendario! Ildemaro Vargas conecta otro hit e iguala un récord histórico para venezolanos

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Momento histórico para Venezuela en las Grandes Ligas. Este jueves 30 de abril, Ildemaro Vargas conectó un nuevo inatrapable con los Cascabeles de Arizona en el mejor beisbol del mundo, por lo que llegó a 26 juegos consecutivos con al menos un imparable, para igualar el récord histórico para un venezolano, marca que estaba en manos de Wilson Ramos.

Ildemaro Vargas iguala al "Búfalo"

Y es que, gracias a una buena línea hacia el jardín izquierdo, "Caripito" extendió su racha de más juegos seguidos con inatrapables para un venezolano en toda la historia de las Grandes Ligas, con 26. Además, el infielder sumó par de hits en esta contienda, para que su average supere los .380 puntos.

Ildemaro Vargas igualó la marca de Wilson Ramos de 26 compromisos, lograda por el "Búfalo" entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre de 2019, con el uniforme de los Mets de Nueva York, lapso de tiempo en el que dejó promedio de .430.

Del mismo modo, el toletero criollo igualó la segunda mayor racha de hits en la historia de la franquicia de los Cascabales de Arizona, que estaba de forma solitaria en manos de Paul Goldschmidt, y se acerca al récord histórico de Luis González, quien llegó a acumular 30 duelos con al menos un hit.