MLB: Carlos Mendoza habla sobre el alarmante inicio de los Mets de Nueva York

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El arranque de temporada para los New York Mets ha estado lejos de las expectativas, y el propio Carlos Mendoza lo ha dejado claro. Tras cerrar abril con más dudas que certezas, el dirigente reconoció públicamente que el último mes ha sido “duro para todos”, reflejando el sentir de un vestuario golpeado por los resultados.

Con un balance de 10 victorias y 21 derrotas, el conjunto metropolitano se encuentra en el fondo de su división, una situación que ha encendido las alarmas dentro de la organización. Más allá de los números, preocupa la falta de consistencia tanto en el pitcheo como en la ofensiva, factores que han impedido al equipo competir al nivel que se requiere para tener éxito.

Carlos Mendoza - Mets de Nueva York

Lejos de esconderse, el dirigente criollo optó por un discurso directo, pero con intención de unir al grupo. “Estamos en esto juntos… pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que revertir esta situación. “Ya no es temprano”, afirmó.

El reto no es menor en esta parte del calendario. En una División Este que tiene mucha competencia, cada semana cuenta, y los Mets han dejado escapar oportunidades valiosas que ahora pesan de cara a sus objetivos colectivos.

La temporada es larga y el talento en el roster existe, pero será necesario traducirlo en resultados de inmediato. Ajustes tácticos, recuperación de peloteros claves a través de la lista de lesionados, mayor disciplina en momentos clave y una mejor ejecución podrían marcar la diferencia en las próximas semanas.

Finalmente, el mensaje de Mendoza apunta a la responsabilidad compartida. No se trata de señalar culpables, sino de reconstruir la confianza colectiva. La pregunta ahora es si los Mets lograrán responder a tiempo o si este complicado abril será el inicio de una temporada cuesta arriba.