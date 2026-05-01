MLB: Estos son los líderes entre venezolanos en algunos apartados ofensivos

Aunque el comienzo de temporada no ha sido el más destacado en líneas generales para los peloteros venezolanos, hay un grupo que ha "sacado la cara" y por lo tanto, te mostraremos a los criollos con mejor registro en los principales departamentos ofensivos tras cumplirse un mes y cinco días del comienzo de la zafra regular.
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Ildemaro Vargas ha sido evidentemente la figura más notoria entre sus compatriotas y eso queda ratificado con su presencia en tres de los cuatro lideratos que repasaremos a continuación: average, OPS y carreras remolcadas .
Líderes venezolanos en los apartados de AVG, OPS, HR y 2B en lo que va de zafra
Average:
- Ildemaro Vargas (.378)
- Wilyer Abreu (.307)
- Luis Arráez (,305).
OPS:
- Ildemaro Vargas (1.087)
- Willson Contreras (.861)
- Wilyer Abreu (.855)
HR:
- Willson Contreras (7)
- Ildemaro Vargas (6)
- Moisés Ballestero (5)
- Salvador Pérez (5).
RBI:
- Willson Contreras (20)
- William Contrera (20)
- Ildemaro Vargas (20).
La mayoría de los nombres se repite entre estos renglones, pero el único que aparece en el top 3 de todos estos apartados es "Caripito", quien acaba de igualar el récord de más hits consecutivos para un venezolano con 26, colíder junto a Wilson Ramos (2019).