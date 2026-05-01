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MLB: Estos son los líderes entre venezolanos en algunos apartados ofensivos

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Meridiano

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 11:42 pm
MLB: Estos son los líderes entre venezolanos en algunos apartados ofensivos
FOTO: CORTESÍA MLB
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Aunque el comienzo de temporada no ha sido el más destacado en líneas generales para los peloteros venezolanos, hay un grupo que ha "sacado la cara" y por lo tanto, te mostraremos a los criollos con mejor registro en los principales departamentos ofensivos tras cumplirse un mes y cinco días del comienzo de la zafra regular.

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Ildemaro Vargas ha sido evidentemente la figura más notoria entre sus compatriotas y eso queda ratificado con su presencia en tres de los cuatro lideratos que repasaremos a continuación: average, OPS y carreras remolcadas  .

Líderes venezolanos en los apartados de AVG, OPS, HR y 2B en lo que va de zafra

Average:

  1. Ildemaro Vargas (.378)
  2. Wilyer Abreu (.307)
  3. Luis Arráez (,305).

OPS:

  1. Ildemaro Vargas (1.087)
  2. Willson Contreras (.861)
  3. Wilyer Abreu (.855)

HR:

  1. Willson Contreras (7)
  2. Ildemaro Vargas (6)
  3. Moisés Ballestero (5)
  4. Salvador Pérez (5).

RBI:

  1. Willson Contreras (20)
  2. William Contrera (20)
  3. Ildemaro Vargas (20).

 

La mayoría de los nombres se repite entre estos renglones, pero el único que aparece en el top 3 de todos estos apartados es "Caripito", quien acaba de igualar el récord de más hits consecutivos para un venezolano con 26, colíder junto a Wilson Ramos (2019).

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