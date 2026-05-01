MLB: Estos son los líderes entre venezolanos en algunos apartados ofensivos

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Aunque el comienzo de temporada no ha sido el más destacado en líneas generales para los peloteros venezolanos, hay un grupo que ha "sacado la cara" y por lo tanto, te mostraremos a los criollos con mejor registro en los principales departamentos ofensivos tras cumplirse un mes y cinco días del comienzo de la zafra regular.

Ildemaro Vargas ha sido evidentemente la figura más notoria entre sus compatriotas y eso queda ratificado con su presencia en tres de los cuatro lideratos que repasaremos a continuación: average, OPS y carreras remolcadas .

Líderes venezolanos en los apartados de AVG, OPS, HR y 2B en lo que va de zafra

Average:

Ildemaro Vargas (.378) Wilyer Abreu (.307) Luis Arráez (,305).

OPS:

Ildemaro Vargas (1.087) Willson Contreras (.861) Wilyer Abreu (.855)

HR:

Willson Contreras (7) Ildemaro Vargas (6) Moisés Ballestero (5) Salvador Pérez (5).

RBI:

Willson Contreras (20) William Contrera (20) Ildemaro Vargas (20).

La mayoría de los nombres se repite entre estos renglones, pero el único que aparece en el top 3 de todos estos apartados es "Caripito", quien acaba de igualar el récord de más hits consecutivos para un venezolano con 26, colíder junto a Wilson Ramos (2019).