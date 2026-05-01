MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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La última jornada del mes de abril en Las Mayores contó con duelos bastante emocionantes y, tras los recientes resultados, repasaremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Los Bravos de Atlanta cortaron su seguidilla de victorias, pero siguen siendo el equipo más ganador en lo que va de campaña con 22 lauros y llegaron a 10 reveses.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva York (20-11) Rays de Tampa Bay (18-12) Orioles de Baltimore (15-16) Azulejos de Toronto (14-17) Medias Rojas de Boston (12-19).

División Central:

Guardianes de Cleveland (16-16) Tigres de Detroit (16-16) Medias Blancas de Chicago (14-17) Mellizos de Minnesota (14-18) Reales de Kansas City (12-19).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (17-14) Marineros de Seattle (16-16) Rangers de Texas (15-16) Angelinos de Anaheim (12-20). Astros de Houston (12-20).

Así se ponen las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (22-10) Marlins de Miami (15-16) Nacionales de Washington (15-17) Phillies de Philadelphia (12-19) Mets de Nueva York (10-21).

División Central:

Rojos de Cincinnati (20-11) Cachorros de Chicago (19-12) Cardenales de San Luis (18-13) Cerveceros de Milwaukee (16-14) Piratas de Pittsburgh (16-16).

División Oeste