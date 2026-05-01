MLB: Medias Rojas de Boston celebrará nueva noche venezolana

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Los Medias Rojas de Boston presentaron su calendario oficial de celebraciones comunitarias para la temporada 2026. La organización confirmó un total de 21 noches temáticas que se llevarán a cabo en Fenway Park, diseñadas en colaboración con líderes locales y organizaciones de la región. La iniciativa busca fortalecer los lazos con los diferentes grupos demográficos que componen el área metropolitana de Boston.

Entre las novedades más esperadas de este año destaca la incorporación de la primera Noche Venezolana, un reconocimiento a la creciente influencia de la diáspora criolla en ciudades como Boston, Chelsea y Lynn, además de un homenaje a los peloteros venezolanos que forman parte del roster actual.

La Comunidad Latina en el Centro del Calendario

El programa de eventos incluye cinco fechas exclusivas dedicadas a los países de habla hispana y al Caribe, reconociendo el impacto de estas comunidades en la región y dentro de las Grandes Ligas de Béisbol.

29 de junio: Celebración Puertorriqueña

21 de julio: Celebración Mexicana

22 de julio: Celebración Venezolana

4 de agosto: Celebración de República Dominicana

24 de septiembre: Hispanic Heritage Celebration

Inicio de las Actividades

El ciclo de noches culturales comienza este viernes 1 de mayo a las 7:10 p.m., previo al encuentro frente a los Houston Astros. Esta primera fecha estará dedicada a la comunidad asiático-americana y de las islas del Pacífico (AAPI).

Detalles para los aficionados

La organización recordó que para participar de estas experiencias y obtener los beneficios exclusivos, como artículos conmemorativos y camisetas temáticas, los boletos deben ser adquiridos a través del portal oficial del equipo en la sección de celebraciones.