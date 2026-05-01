¡Historia! Ildemaro Vargas extiende su racha de imparables y supera a Wilson Ramos

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El venezolano Ildemaro Vargas continúa firmando una temporada inolvidable en 2026 para un latino. Este viernes 1 de mayo, el toletero de los Arizona Diamondbacks volvió a responder con el bate al inicio del compromiso ante los Cachorros de Chicago y alcanzó una marca que lo coloca en lo más alto del béisbol criollo: 27 juegos consecutivos conectando al menos un hit.

Este imparable no solo mantuvo viva su racha, sino que le permitió superar un registro histórico. El récord anterior pertenecía a Wilson Ramos, quien en 2019 logró encadenar 26 partidos seguidos bateando de hit en las Grandes Ligas.

Ildemaro Vargas – MLB

Lo más llamativo de este logro no es solo el número, sino la consistencia que ha mostrado el utility a lo largo de las últimas semanas. Su capacidad para producir ofensiva de forma constante, sin importar el rival o el contexto del juego, habla de un pelotero en total dominio de su enfoque en el plato.

Turno tras turno, Vargas ha sabido ajustar su mecánica y mantener la calma en situaciones de presión. No depende exclusivamente del poder, sino de la inteligencia para seleccionar lanzamientos y poner la bola en juego. Esa fórmula le ha permitido sostener una racha que exige precisión y concentración en cada aparición ofensiva.

Además de este récord, se ha mantenido entre los líderes ofensivos de la temporada, consolidándose como una pieza clave dentro del lineup de Arizona. Su aporte ha sido determinante para darle equilibrio a la ofensiva del equipo.

Finalmente, a sus 34 años, Vargas demuestra que la experiencia y la disciplina pueden marcar la diferencia. Lo que comenzó como una buena seguidilla se ha transformado en un capítulo histórico para el béisbol venezolano.