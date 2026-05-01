MLB: Dominicanos al poder en una ruta legendaria en Grandes Ligas

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Elly De La Cruz y Oneil Cruz son dos de los peloteros con mejor estado de forma del 2026 en Grandes Ligas. Ambos dominicanos iniciaron la temporada con un ritmo ofensivo impresionante. De hecho, de mantenerse en el mismo nivel podrían tener un año legendario en la liga.

Oneil Cruz finalizó marzo-abril con 9 jonrones y 10 bases robadas; mientras que el pelotero de Rojos de Cincinnati registró 10 cuadrangulares y 8 bases robadas en el mismo periodo de juego. Esos números los está llevando a alcanzar una marca digna de bateadores élite en la MLB.

La posibilidad de que ambos dominicanos alcancen el 40-40 simultáneamente genera una expectativa sin precedentes en Las Mayores. El de Rojos promedia al finalizar la temporada regular: 52 HR y 41 BR; mientras que el de Piratas de Pittsburgh alcanzaría los 48 HR y 54 BR.

Elly De La Cruz & Oneil Cruz dignos herederos del poder dominicano

Elly De La Cruz y Oneil Cruz emergen como los herederos directos de leyendas como: Albert Pujols, David Ortiz o Manny Ramírez. Con su imponente físico y velocidad, ambos jóvenes dominicanos portan un poder quisqueyano capaz de doblegar a cualquier lanzador en la liga.

El despliegue ofensivo mostrado por ambos peloteros evoca la época dorada de los grandes toleteros de la República Dominicana. Al combinar la fuerza bruta de sus antecesores con una agilidad atlética moderna, Elly y Oneil proyectan cifras que intimidan a cualquier rotación.

Esta nueva generación de estrellas reafirma que el dominio de quisqueyano en Las Mayores sigue evolucionando sin perder su esencia. Su capacidad para decidir partidos con un solo batazo asegura que el legado de terror en el plato, impuesto por sus ídolos, continúe vigente.

Números de Elly De La Cruz y Oneil Cruz en 2026